Throwback-Pics: Mindy Kaling reflektiert Gewichtsveränderung

Hollywood-Liebling Mindy Kaling (46) sorgt derzeit mit ihrer ehrlichen Einstellung zum angesagten 2016-Throwback-Trend für Aufsehen. Die Schauspielerin und Produzentin gestand kürzlich auf Instagram, dass sie fast nicht bei dem viralen Phänomen mitgemacht hätte, bei dem Prominente nostalgische Schnappschüsse von vor zehn Jahren teilen. Der Grund für ihre Zurückhaltung war überraschend offen: "Ich habe diesen 2016-Trend gesehen und ihn geliebt, aber fast nicht gepostet, weil ich anders aussehe", schrieb die "Inside Out"-Darstellerin unter ihre Foto-Sammlung. Trotz ihrer anfänglichen Bedenken entschied sie sich schließlich doch, ihre Erinnerungen zu teilen, denn die Fotos seien "zu lustig, um sie nicht zu posten". Die nostalgischen Aufnahmen zeigen sie hauptsächlich am Set ihrer eigenen Serie "The Mindy Project", in verschiedenen Outfits und sogar neben TV-Legende Betty White (†99).

Die deutliche körperliche Veränderung der Entertainerin in den letzten Jahren ist unübersehbar. Seit 2017, als ihre beliebte Serie endete, hat sich Mindy zu einer wahren Fitness-Inspiration entwickelt. Besonders nach der Geburt ihrer drei Kinder Katherine (8), Spencer (5) und Anne (bald 2 Jahre) konzentrierte sie sich verstärkt auf ihre Gesundheit. "Ich fühle mich wirklich selbstbewusst in meinem Körper in diesen Tagen, was etwas ist, das ich leider mein ganzes Leben lang nicht von mir behaupten konnte", erzählte sie 2023 dem Magazin People. Trotz spekulativer Gerüchte über Abnehmspritzen bleibt Mindy bei ihrer natürlichen Herangehensweise: Portionskontrolle, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und regelmäßige Bewegung. Mittlerweile läuft sie etliche Kilometer pro Woche und kombiniert dies mit Krafttraining. "Ich esse, was ich gerne esse. Wenn ich irgendeine Art von restriktiver Diät mache, funktioniert das bei mir nie wirklich", gestand sie in einem ET-Interview 2022.

Mindy betonte immer wieder, dass ihre Motivation nicht von Eitelkeit getrieben sei. "Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, diese Idee loszulassen, Gewicht aus eitlen Gründen zu verlieren und wirklich darüber nachzudenken, wie ich gesund sein kann", erklärte sie gegenüber People. Statt unrealistischer Schönheitsideale zu propagieren, zeigt sie, dass wahre Transformation von innen kommt und dass Gesundheit wichtiger ist als ein bestimmtes Aussehen. Fitness definiert sie nicht mehr über starre Vorgaben, sondern über Routinen, die in ihren Alltag passen. Zwischen Set-Erinnerungen, Kindertrubel und Selfcare zeichnet ihr Rückblick ein Bild, das vielen vertraut vorkommen dürfte: weniger Perfektion, mehr Präsenz – und ein Stapel Fotos, die man trotz aller Veränderungen einfach gern zeigt.

Instagram / mindykaling Throwback-Foto von Mindy Kaling aus dem Jahr 2016

Getty Images Mindy Kaling, "The Mindy Project"-Darstellerin

Getty Images Mindy Kaling, Februar 2025