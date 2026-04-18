Keine strenge Diät: So hat Mindy Kaling 18 Kilo abgenommen

Mindy Kaling (46) sorgt bei den Fashion Trust Awards in Los Angeles für staunende Blicke: Die Schauspielerin präsentiert dort ihre deutlich schlankere Silhouette und zeigt sich so fit wie nie. Sie soll rund 18 Kilogramm verloren haben – und das, obwohl sie jahrelang mit ihrem Körperbild haderte und schon in der Schulzeit mit Fat-Shaming konfrontiert wurde. In einem Interview mit ET betont die Serienmacherin jetzt, dass hinter ihrem Gewichtsverlust keine strikte Crash-Diät steckt, sondern eine dauerhafte Umstellung im Alltag.

Gegenüber ET verriet die Schauspielerin, wie ihr die Gewichtsabnahme gelungen ist: "Ich esse, was ich mag. Wenn ich irgendeiner Art von Diät folge, funktioniert das bei mir nie wirklich. Ich esse einfach weniger davon." Statt strenger Ernährungspläne setzt Mindy auf Maßhalten, ausreichend Wasser trinken sowie ein abwechslungsreiches Sportprogramm – von Krafttraining und Yoga über Tai Chi und Pilates bis hin zu 15 bis 20 Meilen zu Fuß pro Woche. Dem Magazin People gegenüber bezeichnete sie sich selbst als Sport-"Hobbyistin", die verschiedenste Trainingsformen ausprobiere. Gerüchte, wonach sie auf Abnehmspritzen wie Ozempic zurückgegriffen habe, hat sie bislang nicht öffentlich kommentiert.

Mindys schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper reicht bis in die Schulzeit zurück. In ihrer Autobiografie "Is Everyone Hanging Out Without Me?" aus dem Jahr 2011 schrieb sie, sie könne sich nicht an eine Zeit erinnern, in der sie nicht pummeliger gewesen sei. In einem Auftritt bei "Good Morning America" berichtete sie 2021 zudem, dass ein Kollege am Set von "The Office" einst vorschlug, ihre Figur solle 15 Pfund abnehmen. "Das ist meine größte Unsicherheit, und jemand hat sie einfach so angesprochen. Das ist wirklich vernichtend", gab sie damals zu.

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Getty Images Mindy Kaling bei der Premiere von Netflix’ "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling bei den Fashion Trust U.S. Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles