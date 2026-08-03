Mindy Kaling verrät erste Details zu "Running Point 3"

Fans der Netflix-Serie "Running Point" können sich freuen: Mindy Kaling (47) hat jetzt erste Details zur dritten Staffel verraten. Die Schauspielerin, Autorin und Produzentin ist eine der Mitentwicklerinnen der Basketball-Comedy und gab gegenüber TVLine spannende Einblicke in die Handlung der neuen Season. Demnach wird sich die Fortsetzung deutlich von den bisherigen Staffeln abheben – denn diesmal spielt die Handlung nicht während der Basketball-Saison, sondern in der Off-Season.

Was die Zuschauer in der neuen Staffel erwartet, klingt vielversprechend: "Für die meisten Basketball-Teams sind diese drei Monate die Zeit, in der die Teams zusammengestellt werden, und das ist unglaublich interessant", erklärte Mindy gegenüber TVLine. "Dazu gehören der Draft in Las Vegas, all die Trades, die stattfinden, und was die Spieler machen, wenn sie nicht Basketball spielen. Spielen sie im Ausland? Bauen sie andere Geschäfte auf? In diese Welt einzutauchen wird bei der nächsten Season wirklich spannend sein." Die Serie, die unter anderem Kate Hudson (47) und Brenda Song (38) in den Hauptrollen zeigt, war nach der zweiten Staffel direkt verlängert worden.

Neben "Running Point" ist Mindy derzeit besonders umtriebig: Noch in diesem Sommer brachte sie mit "Not Suitable for Work" eine weitere neue Show an den Start. Außerdem soll sie in einer kommenden Staffel von "Shark Tank" zu sehen sein, wie das Portal Just Jared berichtet. Die Schauspielerin, die zwei Kinder hat, wurde einem breiten Publikum vor allem durch die US-Sitcom "The Office" bekannt – in der sie nicht nur als quirlige "Kelly Kapoor" vor der Kamera stand, sondern auch als Autorin und Produzentin mitwirkte.

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Getty Images Mindy Kaling bei der Premiere von Netflix’ "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling, Februar 2025

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Getty Images Mindy Kaling in Los Angeles, 2019