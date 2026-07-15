Mindy Kaling zeigt neue Figur und Fans wittern Ozempic

Mindy Kaling (47) hat in Hollywood mal wieder für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin erschien für ein Interview bei der Late-Night-Show "Jimmy Kimme Live!" in einem figurbetonten, schulterfreien Kleid – und zeigte dabei ihre schlanke Silhouette nach einem Gewichtsverlust von rund 18 Kilogramm. Schon seit einiger Zeit spricht die 47-Jährige offen darüber, wie sie diese Gewichtsabnahme erreicht hat. Gegenüber People erklärte sie: "Ich sage mir einfach, dass ich pro Woche etwa 32 Kilometer wandern oder laufen muss. Das hat mir unglaublich geholfen." Doch trotz ihrer wiederholten Erklärungen brodelt in den sozialen Medien die Gerüchteküche.

In der Vergangenheit hatte Mindy bereits mehrfach betont, dass Portionskontrolle und Bewegung hinter ihrer Verwandlung stecken. Gegenüber Entertainment Tonight sagte sie: "Ich esse, was ich essen möchte. Wenn ich eine restriktive Diät mache, funktioniert das bei mir nie wirklich. Ich esse einfach weniger davon." Viele Nutzer in den sozialen Medien werfen ihr vor, nicht ehrlich über ihre Abnehmgeschichte zu sein und heimlich auf Mittel wie Ozempic oder Wegovy zu setzen. Ein User fragte direkt: "Bist du ehrlich, was deinen Ozempic-Konsum angeht?" Andere sprangen ihr zur Seite: "Das geht uns doch gar nichts an! Du siehst toll aus", schrieb ein Fan.

Mindy selbst hat zuletzt gegenüber Bustle betont, dass vor allem gesundheitliche Beweggründe hinter ihrer Gewichtsabnahme stecken. "Als ich jünger war, wollte ich abnehmen, weil mir mein Äußeres wichtig war", erklärte die zweifache Mutter. "Jetzt habe ich abgenommen oder möchte abnehmen, weil ich Krankheiten wie Diabetes vorbeugen will." Diabetes sei ein ernstes Thema in ihrer Familie – auf beiden Seiten. Die Schauspielerin möchte mit einem gesunden Lebensstil möglichst lange für ihre Kinder da sein. Die Schauspielerin beschreibt sich selbst dabei als "Workout-Hobbyistin", die Freude daran hat, immer neue Sportarten auszuprobieren, statt sich von harten Trainingsplänen unter Druck setzen zu lassen.

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Getty Images Mindy Kaling bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling bei der Premiere von Netflix’ "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin