Mindy Kaling dankt Tina Fey und Amy für Kommentar zu Gewicht

Mindy Kaling (47) hat im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (54) eine rührende Erinnerung aus ihrer Anfangszeit in der Comedyszene geteilt. Die Schauspielerin dachte dabei an ein Gespräch mit Amy und Tina Fey (56) aus dem Jahr 2005 zurück – also vor rund zwanzig Jahren. Damals war Mindy als Gastschreiberin bei der Comedyshow Saturday Night Live tätig, während Amy und Tina zum festen Cast gehörten. In dieser Zeit erzählte sie den beiden Komödiantinnen, dass sie rund dreizehn Kilogramm abnehmen wolle – und deren Reaktion hat sie bis heute nicht vergessen.

"Ich erinnere mich an diese Geschichte, und ich bin nicht stolz darauf", sagte Mindy im Podcast und ergänzte: "Wir waren irgendwo, und ich sagte: 'Ich möchte einfach dreizehn Kilo abnehmen', und ihr beide hört auf und sagt: 'Was? Das ist zu viel Gewicht.'" Die Autorin schilderte, wie sehr sie diese Reaktion beflügelte: "Ich war danach für ungefähr drei Wochen so glücklich. Ich dachte: 'Wow, Amy und Tina denken nicht, dass ich ein fetter Klotz bin.'" Was ihr dabei besonders viel bedeutete, war nicht der Widerspruch an sich, sondern dass ihre beiden Vorbilder das Thema überhaupt ernst nahmen. "Ich denke, es war wirklich eine Freundlichkeit von euch, das anzuerkennen", so Mindy. Amy ergänzte, dass es unter Frauen schlicht üblich sei, miteinander über ihre Körper zu sprechen – für Besseres wie für Schlechteres.

Körperbild und Gewicht sind Themen, mit denen sich Mindy nach eigener Aussage schon seit ihrem zwölften Lebensjahr beschäftigt. Heute steht für sie Gesundheit stärker im Vordergrund: Die 47-Jährige geht mehrmals pro Woche zum Training und achtet bewusst auf ihre Ernährung. Als alleinerziehende Mutter – sie hat drei Kinder – und mit dem Wissen um die Krankengeschichte ihrer Familie, zu der Diabetes und der frühe Krebstod ihrer Mutter gehören, ist ihr Antrieb vor allem ein langfristiger. "Ich muss leben, und die Kinder brauchen mich", betonte sie zuletzt.

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Getty Images Mindy Kaling, Februar 2025

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Kevin Winter/Getty Images Schauspielerinnen Tina Fey und Amy Poehler

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Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin