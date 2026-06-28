Vaterschaft öffnete Jesse Tyler Fergusons Herz besonders

Jesse Tyler Ferguson (50) ist nicht nur als Schauspieler bekannt – der 50-Jährige ist auch Familienvater durch und durch. Im Gespräch mit dem Magazin People am Rande der 79. Tony Awards schwärmte der Modern Family-Star von seinem Leben mit Ehemann Justin Mikita und den gemeinsamen Söhnen Beckett Mercer und Sullivan "Sully" Louis. "Vaterschaft hat mir das Herz geöffnet auf eine Art, die ich nicht erwartet hatte", verriet er dem Magazin. "Und ich liebe meine Kinder so sehr. Ich liebe es, sie mit ins Theater zu nehmen und Dinge mit ihnen zu teilen, die ich liebe." Den diesjährigen Vatertag verbrachte die Familie gemeinsam in London – wo Jesse gerade als König Herodes im Musical "Jesus Christ Superstar" im Palladium auf der Bühne steht.

Besondere Pläne hatte das Paar für den Vatertag allerdings nicht. "Ich feiere den Vatertag gern mit meinem Mann, und es ist ein Tag, den wir beide gemeinsam haben", erklärte Jesse gegenüber People. "Aber weil er für uns beide gilt, nimmt sich keiner von uns den Tag und tut dem anderen etwas Besonderes. Der Tag ist wie immer. Wir werden also alle zusammen in London sein." Dass seine Kinder sein Theaterleben hautnah miterleben, ist dem Schauspieler dabei besonders wichtig. Im vergangenen Sommer besuchte Sohn Beckett gemeinsam mit Justin und "Modern Family"-Kollegin Sofia Vergara (53) eine Aufführung von Shakespeares "Twelfth Night" im Central Park – für den Kleinen war es sein erstes Shakespeare-Stück.

Jesse und Justin sind seit 13 Jahren verheiratet. Beckett Mercer wurde im Juli 2020 geboren, Sullivan Louis folgte im November 2022. Nach Becketts Geburt hatte Jesse in einem früheren Interview mit People erzählt, dass Vaterschaft für ihn schon immer ein Thema gewesen sei – es sei nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts gewesen. "Mein Mann ist zehn Jahre jünger als ich, also wartete ich gewissermaßen darauf, dass sein Zeitplan mit meinem aufholt. Ich glaube, das hätte ich schon vor 10 Jahren gemacht, aber egal, ist schon gut. Besser spät als nie", erklärte er damals. Neben seinem Engagement in London hat Jesse in den vergangenen Jahren auch mehrere Theaterproduktionen in New York übernommen, darunter das Broadway-Stück "Take Me Out" im Jahr 2022.

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Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson und sein Sohn, November 2024

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Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita

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Getty Images Justin Mikita und Jesse Tyler Ferguson bei der Vanity Fair Oscar Party 2020