So süß gratulierte Sofia Vergara "Lieblingsmann" Ed O´Neill

Süßer geht es kaum: Sofia Vergara (53) hat ihrem langjährigen Serienkollegen Ed O´Neill (80) auf Instagram herzlich zum Geburtstag gratuliert. Der Schauspieler wurde am vergangenen Wochenende 80 Jahre alt – und seine TV-Ehefrau ließ diesen Meilenstein nicht unkommentiert. Die Schauspielerin teilte ein charmantes Throwback-Foto, auf dem die beiden festlich gekleidet Arm in Arm zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Feliz cumpleaños to my favorite husband! I miss u Ed O'Neill!" – auf Deutsch: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieblings-Ehemann! Ich vermisse dich, Ed O'Neill!"

Viele Fans erinnern sich mit dem Foto an die gemeinsame Zeit vor der Kamera von 2009 bis 2020, als Ed und Sofia elf Staffeln lang als Gloria Delgado-Pritchett und Jay Pritchett die Zuschauer zum Lachen brachten. In den Kommentaren unter dem Post überschlugen sie sich mit Glückwünschen für das beliebte Duo. Model Natasha Ryder schrieb: "Meine Lieblingseltern", und auch der offizielle Facebook-Account meldete sich zu Wort: "Das Duo, das uns großgezogen hat." Ed selbst ist nicht auf Social Media aktiv und konnte sich daher nicht öffentlich für die Glückwünsche bedanken.

Sofia hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Freundschaft zu Ed über das Serienende hinaus ist. Gegenüber Variety erzählte sie lachend von einem wiederkehrenden Scherz zwischen den beiden über ein mögliches Modern Family-Revival: "Ich sage immer zu ihm: 'Ed, stirb nicht. Wenn wir eine Fortsetzung machen, dauert das bestimmt, und du bist der Älteste von uns. Du darfst nicht tot sein!'" Auch sonst zeigt sich die Kolumbianerin sehr verbunden mit der ehemaligen TV-Familie. Ende 2023 organisierte sie ein großes Wiedersehen mit Ed und vielen weiteren Stars der Serie, bei dem sie schwärmte, es habe sich angefühlt, als hätten alle erst gestern das Set verlassen.

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Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Ed O´Neill

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Getty Images Der Cast von "Modern Family" bei den Emmy Awards 2014

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Instagram / sofiavergara Sofía Vergara im Hotel Sacher in Wien