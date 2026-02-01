Sofia Vergara feiert "Modern Family"-Reunion mit Co-Stars

Sofia Vergara (53) sorgte kürzlich bei ihren Fans für Begeisterung, als sie eine kleine Reunion mit zwei ihrer ehemaligen Modern Family-Co-Stars auf Instagram zeigte. Auf fröhlichen Selfies posierte die Schauspielerin, die in der erfolgreichen Serie die Rolle der Gloria Delgado-Pritchett spielte, zusammen mit Julie Bowen (55) und Jesse Tyler Ferguson (50). Auch Jesses Ehemann, Justin Mikita, war bei dem lockeren Treffen dabei. Sofia wählte für den Anlass ein braunes, figurbetontes Strickkleid, das sie mit einer braunen Lederjacke und einer passenden Clutch kombinierte. Sie gewährte ihren Fans zudem einen genaueren Blick auf ihr Outfit in weiteren Spiegel-Selfies.

Das Zusammentreffen zeigt einmal mehr, dass die Schauspieler der Kultserie auch Jahre nach deren Ende im Jahr 2020 noch eng miteinander verbunden sind. In Interviews sprach Sofia früher davon, dass es eine enge Verbindung unter allen Darstellern gebe und sie sich regelmäßig über einen gemeinsamen Chat austauschen. Bereits zuvor hatte sie ähnliche Treffen organisiert, bei denen teilweise große Teile des Casts zusammenkamen. So fand im Jahr 2023 ein größeres Wiedersehen in Sofias luxuriösem Anwesen statt, bei dem unter anderem Rico Rodriguez, Sarah Hyland (35) und Ed O'Neill dabei waren.

Schon im vergangenen Herbst hatte Sofia im Gespräch mit E! News verraten, wie eng der Kontakt der ehemaligen Serienfamilie bis heute geblieben ist. "Wir sind immer noch wie eine Familie", erklärte sie. Nach dem Serienfinale sei der Kontakt wegen der Corona-Pandemie zunächst abgerissen, erinnerte sie sich im Magazin People, doch inzwischen haben sich die vertrauten Beziehungen wieder gefestigt. Abseits solcher Wiedersehen genießt Sofia ihren Alltag, teilt auf Social Media gerne private Einblicke – von glamourösen Premieren bis hin zu entspannten Abenden mit Freunden, bei denen aus TV-Kollegen längst vertraute Wegbegleiter geworden sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Sofía Vergara, Schauspielerin