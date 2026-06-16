Zu bekannt? "Modern Family"-Star Jesse erlitt Panikattacken

Für Jesse Tyler Ferguson (50) war der Ruhm durch die Erfolgsserie Modern Family nicht nur schön – er ging auch mit erheblichen Ängsten einher. Wie der Schauspieler, der das Spin-off zur Serie ablehnte, jetzt in seinem Podcast "Dinner's On Me" verriet, quälten ihn zuweilen Sorgen: "Ich hatte gegen Ende von 'Modern Family' ziemlich heftige Panikattacken." Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Vorfall an einem Pride-Sonntag in New York City: "Ich war in New York für Gay Pride – wir waren nicht wegen Gay Pride dort, aber Gay Pride fand an diesem Sonntag statt", erinnert er sich. Die Straßen waren überfüllt mit Menschen aus der queeren Community – und inmitten dieses Trubels brach die Panik über ihn herein.

Der 50-Jährige beschrieb den Moment in seinem Podcast detailliert: Er saß gerade in einem Restaurant, als die Angstzustände einsetzten. Auf der Suche nach einem ruhigen Rückzugsort flüchtete er sich in den Hauseingang eines Gebäudes, wo er hyperventilierend nach Luft rang. Eine fremde Person fragte ihn, ob sie einen Krankenwagen rufen solle – doch Jesse traute sich kaum, sich umzudrehen. "Ich hatte Angst, mich umzudrehen, weil ich dachte, sie würden mich erkennen, und ich sagte nur: 'Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut'", erklärte er. Sein Ehemann Justin Mikita war zu diesem Zeitpunkt noch damit beschäftigt, im Restaurant die Rechnung zu bezahlen. Jesse lief davon – und Justin konnte ihn zunächst nicht finden. "Das war vielleicht eine Geschichte...", fasste der Schauspieler zusammen.

Jesse spielte in "Modern Family" von 2009 bis 2020 auf dem US-Sender ABC die Rolle des Mitchell Pritchett, eines sympathisch chaotischen Mannes. Die Sitcom machte ihn weltweit bekannt. Bis heute sprechen ihn Fans auf bestimmte Szenen und Phrasen aus der Show an, wie Jesse kürzlich gegenüber dem Magazin People bei der Eröffnungsnacht des Broadway-Stücks "Giant" in New York City berichtete. "Die Leute sagen mir immer 'Schande' ins Gesicht", erzählte er mit Blick auf einen Running Gag seines Charakters. Auch "Wo ist Lily?" – eine Anspielung darauf, dass Mitchell und sein Serienehemann Cam Tucker, gespielt von Eric Stonestreet (54), ständig den Überblick über ihre kleine Tochter verloren – höre er häufig.

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Getty Images Jesse Tyler Ferguson, Schauspieler

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Getty Images Justin Mikita mit seinem Mann Jesse Tyler Ferguson, April 2024

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Getty Images Eric Stonestreet und Jesse Tyler Ferguson