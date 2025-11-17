So reich sind die Stars von "Modern Family" wirklich

Die Stars von Modern Family haben nicht nur im Fernsehen Geschichte geschrieben, sondern dabei auch ordentlich Geld verdient. Die ABC-Serie, die 2009 mit Ed O'Neill, Julie Bowen (55), Ty Burrell (58), Sofia Vergara (53), Jesse Tyler Ferguson (50) und Eric Stonestreet (54) an den Start ging, setzte elf Jahre lang neue Maßstäbe im Comedy-Genre. Nach ihrem grandiosen Finale im Jahr 2020 bleibt nicht nur eine Vielzahl an Auszeichnungen – darunter ganze 22 Primetime Emmy Awards und fünf Screen Actors Guild Awards – sondern auch ein beeindruckendes finanzielles Vermächtnis für die Darsteller. Laut einem neuen Ranking von Celebrity Net Worth führt Sofia Vergara die Liste der "Modern Family"-Stars mit geschätzten 155 Millionen Euro an.

Neben Sofia listet das Ranking die weiteren Fanlieblinge: Julie, die als Claire Dunphy glänzte (15 Mio. Euro), Ty als Publikumsliebling Phil (22 Mio. Euro) sowie Jesse Tyler und Eric, die als Mitchell und Cam Sitcom-Geschichte schrieben (je 24 Mio. Euro), gehören zur Spitzengruppe. Berücksichtigt sind außerdem Ed als Patriarch Jay (39 Mio. Euro), Sarah Hyland (34) als Haley (12 Mio. Euro), Ariel Winter (27) als Alex (10 Mio. Euro), Nolan Gould (27) als Luke und Rico Rodriguez als Manny (je 10 Mio. Euro) sowie Aubrey Anderson-Emmons (18) als kleine Lily (5 Mio. Euro).

Die Reihenfolge orientiert sich an geschätzten Vermögen und zeigt, wer seine Marke nach dem Serienfinale besonders erfolgreich ausgebaut hat – und bei wem die Einnahmen vor allem aus den "Modern Family"-Jahren stammen. Abseits der Kontostände verbindet die Stars eine lange gemeinsame Zeit am Set, die für enge Freundschaften sorgte. Viele erinnern sich in Interviews gern an die ersten Drehtage zurück, als der Mockumentary-Stil noch neu wirkte und spontane Lacher den Ton setzten. Julie sprach in vergangenen Interviews oft von der besonderen Dynamik innerhalb des Casts: "Wir waren wie eine zweite Familie füreinander." Einige der Darsteller teilen bis heute private Schnappschüsse von gemeinsamen Abenden, Geburtstagen oder Wiedersehensterminen.

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

Getty Images Die "Modern Family"-Stars bei den Emmy Awards 2013

Getty Images Sofia Vergara und Julie Bowen bei den Screen Actors Guild Awards 2017