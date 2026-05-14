"Modern Family"-Star Ariel Winter nach sechs Jahren getrennt

Ariel Winter (28) und ihr Freund Luke Benward sind kein Paar mehr. Die Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie Modern Family, und der Musiker haben sich im August 2025 still und leise getrennt, wie das Magazin People jetzt unter Berufung auf eine Quelle berichtet. Die beiden waren seit 2019 zusammen – knapp sechs Jahre lang. "Sie haben nach fast sechs Jahren einfach gemerkt, dass sie besser als Freunde füreinander sind", verrät der Insider dem Magazin.

Trotz der Trennung soll zwischen Ariel und Luke kein schlechtes Blut fließen. Laut der Quelle denkt die Schauspielerin weiterhin das Beste von ihrem Ex: "Sie hält ihn für den Größten, und es gibt immer noch sehr viel Liebe zwischen ihnen." Die beiden seien nach wie vor beste Freunde und teilten sich auch weiterhin ihre Hunde. Beruflich bleiben sie ebenfalls miteinander verbunden. Zuletzt standen sie gemeinsam vor der Kamera für den Thriller "Don't Log Off", den sie zusammen produziert haben. Bei der Filmvorführung im Juli 2025 schwärmte Ariel noch gegenüber People von ihrem damaligen Partner: "Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan von meinem Mann!"

Ariel ist vor allem durch ihre langjährige Rolle als Alex Dunphy in "Modern Family" bekannt, die sie von 2009 bis 2020 spielte. Bereits seit 2012 leiht sie zudem der Zeichentrickfigur Sofia der Erste ihre Stimme – und feiert damit nun ein Jubiläum: In einem Instagram-Post Anfang Mai bedankte sie sich beim Schöpfer der Reihe, Craig Gerber, der sie nach eigenen Worten "vor 15 Jahren geehrt hat, indem er mich als Sofia gecastet hat". Derzeit ist sie mit der Promotion für den neuen Film "Sofia the First: Royal Magic" beschäftigt.

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Getty Images Ariel Winter, US-Schauspielerin

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Backgrid Ariel Winter und Luke Benward in Los Angeles

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Instagram / arielwinter Ariel Winter und ihre Hundin Chloe