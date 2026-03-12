Jesse Tyler Ferguson lehnte das "Modern Family"-Spin-off ab

Jesse Tyler Ferguson (50) hat nach elf erfolgreichen Jahren als Mitchell Pritchett in "Modern Family" offenbar genug von der Sitcom-Welt gehabt. Nachdem die Serie 2020 zu Ende gegangen war, stand der Schauspieler vor einer schwierigen Entscheidung: Sollte er in ein geplantes Spin-off mit seinem langjährigen Serienkollegen Eric Stonestreet (54) einsteigen oder sich neuen Projekten widmen? In seinem Podcast "Dinner's On Me" verriet Jesse im Gespräch mit Schauspielerin Wendi McLendon-Covey, dass er sich damals nach Veränderung gesehnt habe. "Ich war so aufgeregt für dieses nächste Kapitel in meinem Leben", erklärte er und gestand, dass die Vorstellung eines Spin-offs ihn zunehmend unter Druck gesetzt habe.

Während der Pandemie wurde die Idee eines "Modern Family"-Ablegers mit Jesse und Eric konkreter. Die beiden hätten ihre Rollen als Mitchell Pritchett und Cameron Tucker fortführen sollen. Jesse hatte gleichzeitig das Angebot, in einem Theaterstück in New York mitzuwirken. "Als die Realität einsetzte, dass das Spin-off tatsächlich passieren könnte, fühlte ich mich buchstäblich so: 'Oh mein Gott, ich möchte andere Leute daten'", beschrieb der Schauspieler seine Gefühlslage gegenüber dem Projekt. Nach über einem Jahrzehnt in der starren Struktur einer Sitcom musste er "spüren, wie es sich anfühlt, das nicht zu tun". Letztendlich kam das Spin-off ohnehin nicht zustande.

Eric hatte in der Vergangenheit bereits über das gescheiterte Projekt gesprochen und erklärt, dass Co-Creator Chris Lloyd und einige Autoren ein Drehbuch verfasst hätten, in dem Mitchell und Cameron in Missouri leben sollten. Die Verantwortlichen hätten das Projekt jedoch abgelehnt. "Sie dachten wahrscheinlich, wir wären die alten Kerle oder so etwas, die es nicht wert schienen, diese Charaktere weiterzuführen. Das fühlte sich ein bisschen verletzend an", hatte Eric zu Gast bei "In Depth With Graham Bensinger" gesagt. Trotzdem betonte er, dass er seinen Charakter und die Zusammenarbeit mit Jesse nach wie vor liebe. Privat ist Jesse inzwischen Familienvater und teilt sein Leben nur dosiert mit der Öffentlichkeit.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson bei der Baby2Baby Gala 2024 in West Hollywood

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet

Getty Images Die "Modern Family"-Stars Eric Stonestreet und Jesse Tyler Ferguson