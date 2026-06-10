Gewusst? So reich ist der "Modern Family"-Cast wirklich

Die Stars aus Modern Family haben mit der Kultserie offenbar nicht nur TV-Geschichte geschrieben, sondern auch ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Elf Staffeln lang lief die ABC-Comedy, die 2009 an den Start ging und bis zu ihrem Ende im Jahr 2020 ein Millionenpublikum begeisterte. Jetzt sorgt ein neues Ranking für Aufsehen: Just Jared hat die Hauptdarsteller nach ihrem geschätzten Vermögen sortiert – vom kleinsten Konto bis zum Spitzenwert von 180 Millionen Dollar (rund 155 Millionen Euro). Die Daten beruhen auf Schätzungen von Celebrity Net Worth.

Mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 6 Millionen Dollar belegt Aubrey Anderson-Emmons (Lily Tucker-Pritchett) den letzten Platz des Rankings. Vor ihr liegen Ariel Winter (Alex Dunphy), die sich kürzlich von ihrem Partner getrennt hat, Nolan Gould (Luke Dunphy) und Rico Rodriguez (Manny Delgado), die auf ein Einkommen von jeweils 12 Millionen kommen. Platz sieben konnte Sarah Hyland (Haley Dunphy) mit einem Vermögen von geschätzten 14 Millionen für sich verbuchen, während Julie Bowen (Claire Dunphy) mit 18 Millionen auf Platz sechs liegt. Eric Stonestreet (Cam Tucker) und Serien-Ehegatte Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) verfügen mit je 25 Millionen ebenfalls über ein prall gefülltes Bankkonto – knapp davor liegt Ty Burrell (Phil Dunphy), der 26 Millionen schwer sein soll. Platz zwei konnte sich Ed O´Neill (Jay Pritchett) mit einem geschätzten Vermögen von 45 Millionen sichern. Spitzenreiterin ist Sofia Vergara (Gloria Delgado-Pritchett). Die Schauspielerin soll über 180 Millionen verfügen – und liegt im Ranking somit klar vorne.

Dass die Serie ihren Darstellern zu großem Ruhm und einem prallen Bankkonto verholfen hat, ist wenig überraschend. "Modern Family" gehört zu den meistausgezeichneten Comedyserien der Fernsehgeschichte: 22 Primetime Emmy Awards und fünf Screen Actors Guild Awards konnte die Sitcom im Laufe der Jahre für sich verbuchen. Das Magazin TV Guide zählt die Show außerdem zu den besten Serien aller Zeiten. Die Hauptdarsteller haben nach dem Ende der Serie ihre Karrieren auf unterschiedliche Weise weiterverfolgt und dabei offenbar auch finanziell Beachtliches geleistet.

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Getty Images Der "Modern Family"-Cast bei der ABC Walt Disney Television Upfront Presentation

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Getty Images Der Cast von "Modern Family" bei den Emmy Awards 2014

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Kevork Djansezian/Getty Images "Modern Family"-Cast bei den Screen Actors Guild Awards 2014