Diese beiden "Modern Family"-Stars sind nun Mitbewohner

Für alle Modern Family-Fans gibt es eine charmante Neuigkeit: Ariel Winter (28) und ihr ehemaliger Serienkollege Nolan Gould (27) wohnen jetzt wirklich zusammen! Die Schauspielerin, die in der beliebten ABC-Comedyserie die kluge Alex Dunphy spielte, plauderte diese Überraschung jetzt in einem Gespräch mit dem Magazin People aus. Ariel teilt sich mit ihrem früheren Serienbruder ein gemeinsames Haus in Los Angeles. Damit sind Alex und Luke Dunphy ganz real unter einem Dach vereint.

Ariel erklärt gegenüber People, dass sie ihre Zeit zwischen Kalifornien und Nashville aufteilt, wo sie zuvor mit ihrem Ex-Freund Luke Benward lebte. In Los Angeles lebt sie nun mit Nolan zusammen. "Die Leute fragen mich nach einem 'Modern Family'-Reboot, aber Nolan und ich sind jetzt echte Mitbewohner", lacht sie und fügt hinzu: "Es ist wie unser eigener kleiner 'Modern Family'-Reboot, nur dass wir zu zweit zusammenleben. Ich sehe ihn also jeden Tag." Und nicht nur das: Die beiden überlegen sogar, ihren gemeinsamen Alltag vor der Kamera festzuhalten. "Ich will nicht lügen – wenn wir abends zusammensitzen und zum Beispiel 'Temptation Island' schauen, ist das ziemlich urkomisch. Wir haben schon darüber nachgedacht, das zu teilen. Wir dachten nur: Die Leute würden das echt witzig finden.", verrät Ariel.

Ariel und Nolan verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Die beiden gehörten zu den jüngsten Darstellern der Serie, die von 2009 bis 2020 über elf Staffeln lief. Ariel stieß mit elf Jahren zum Cast, Nolan war damals zehn. Aus der Zusammenarbeit wurde eine echte Freundschaft. "Ich bin Nolan extrem nahe", sagt Ariel. "Er spielt meinen kleinen Bruder, und wir sind immer noch beste Freunde." Das Ende der Serie sei für sie damals schwer gewesen: "Wir waren wirklich wie eine echte Familie. Es war seltsam zu wissen, dass es einfach vorbei sein würde."

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Getty Images Ariel Winter und Nolan Gould im Mai 2019

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Getty Images Ariel Winter, US-Schauspielerin

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Getty Images Der Cast von "Modern Family" bei den Emmy Awards 2014