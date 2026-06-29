Alexa Breit löst Shitstorm mit Luxuswohnung am Rhein aus

Influencerin Alexa Breit gewährte ihren Fans nun gemeinsam mit Immobilien-YouTuber Leon Sandhowe alias "Mr. Unreal Estate" auf Instagram einen Einblick in ihr Zuhause. Die 146 Quadratmeter große Mietwohnung am Kölner Stadtrand verfügt unter anderem über eine Dampfsauna und kostet rund 5.300 Euro Warmmiete im Monat. Für Alexa ist die luxuriöse Wohnung jedoch nicht nur ihr Zuhause, sondern zugleich auch ihr Arbeitsplatz, denn dort entstehen Fotos, Videos und Livestreams für ihre Social-Media-Kanäle. Was eigentlich als persönlicher Einblick gedacht war, entwickelte sich jedoch schnell zum Auslöser eines heftigen Shitstorms.

Im Gespräch mit RTL sprach Alexa nun offen über die Reaktionen, die sie zutiefst verletzt haben. "Was ich richtig schade finde, ist, wie plötzlich so viele negativ darauf reagiert haben", erzählt die Influencerin. "Man kann konstruktiv darüber reden, dass die Einrichtung vielleicht nicht schön ist oder dass es auch zu teuer ist. Das finde ich auch gerechtfertigt." Zwar hätten einige Nutzer sachlich über den hohen Mietpreis diskutiert, doch viele Kommentare seien zu weit gegangen: "Dass meine Stimme sich schrecklich anhört, dass ich wie ein kleines Kind bin", erinnert sich Alexa.

Trotz der negativen Reaktionen bereut Alexa den Einblick in ihr Privatleben nicht. Sie habe ihren Followern lediglich zeigen wollen, wie sie lebt und arbeitet. Für die Influencerin macht die Debatte vor allem deutlich, wie schnell Kritik in sozialen Netzwerken persönlich werden kann: "Wenn man den Leuten in echt begegnet, würden die das nicht sagen", betont sie. "Viele Menschen können einem das einfach nicht mehr gönnen und schreiben kaum noch etwas Positives." Langfristig plane sie ohnehin, gemeinsam mit ihrem Partner, dem Schönheitsarzt Dr. Rick, eine Immobilie in Düsseldorf zu kaufen.

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Instagram / alexa_breit Alexa Breit, Model

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Instagram / dr.rick.aesthetify Alexa Breit und Henrik Heüveldop, August 2025