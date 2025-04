Inscope21 bestätigt die Trennung von Partnerin Alexa Breit

Inscope21 (30) macht reinen Tisch. "Ja, Alexa und ich, wir haben uns getrennt", bestätigt der Streamer in einem Video auf YouTube das Liebes-Aus, das seine Follower bereits seit einiger Zeit vermuteten. Zwischen dem Internetstar und der Influencerin sei nichts vorgefallen, ein Betrug oder Ähnliches sei nicht der Grund für die Trennung. Vielmehr habe das Paar im Laufe der Zeit gemerkt, "es fühlt sich nicht so richtig nach dem Ding an, was man irgendwie so für immer haben möchte", erklärt Inscope. Dieses Gefühl kam bereits nach rund anderthalb Jahren Beziehung auf. Damals haben sie ihrer Liebe aber noch eine Chance gegeben und nicht gleich aufgeben wollen. Doch das Gefühl blieb: "Und deswegen haben wir einfach gesagt: Ey, auch wenn es jetzt echt wehtut und wenn es voll die komische Entscheidung ist, weil eigentlich handelt man so ein bisschen gegen seine Gefühle, haben wir dann aber gesagt, wir beenden das Ganze. Und ja... jetzt sind wir nicht mehr zusammen."

Seit ungefähr zwei, drei Monaten gehen Inscope und Alexa getrennte Wege. Nun dieses Video zu machen und die Trennung öffentlich bekannt zu geben, sei für ihn alles andere als einfach, gibt er zu. Auch die vergangenen Monate waren nicht leicht: "Es tut einfach immer noch irgendwo weh" – obwohl beide wissen, dass es die "richtige Entscheidung" gewesen sei. Das Instagram-Model sei nach vielen Jahren endlich mal wieder eine Frau gewesen, in die er sich damals "mal wieder richtig, richtig krass verliebt habe". "Ich habe mich wie ein Jugendlicher gefühlt, ich hab diese Verknalltheitsgefühle gehabt, war krass eifersüchtig, wollte sie die ganze Zeit unbedingt sehen", schwärmt er in dem Clip von den Anfängen. Doch es hat wohl nicht sein sollen. Wie Inscope anschließend betont, herrsche kein böses Blut zwischen ihnen und er empfinde noch immer vollsten Respekt für seine langjährige Partnerin.

Inscope und Alexa gingen rund drei Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Februar 2022 machten sie ihre Liebe offiziell. Rund ein Jahr später entschied sich das mittlerweile Ex-Paar, zusammenzuziehen. Mittlerweile ist der Twitch-Liebling wieder ausgezogen – wie seine Fans bereits seit Kurzem vermuteten, nachdem sie in einem vergangenen Stream Umzugskartons im Hintergrund entdeckt hatten. Nun seit einigen Monaten täglich ohne die gewohnten Umstände aufzuwachen, sei noch immer nicht leicht.

Instagram / inscopenico Alexa Breit und Inscope21, Juli 2023

Instagram / inscopenico Influencerin Alexa Breit und Streamer Inscope21, Dezember 2023

