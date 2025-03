Deutet Inscope21 hier die Trennung von Freundin Alexa an?

Nicolas Lazaridis, bekannt als Inscope21 (30), bringt mit rätselhaften Aussagen in einem seiner Twitch-Livestreams die Gerüchteküche um sein Liebesleben zum Brodeln. Der Social-Media-Star, der mit Comedy- und Gaming-Videos Millionen Fans auf YouTube begeistert, und seine Freundin Alexa Breit, Instagram-Model und Influencerin, gelten seit ihrer öffentlichen Beziehung im Februar 2022 als Traumpaar der deutschen Social-Media-Szene. Doch Umzugskartons im Hintergrund seines Streams und ein vielsagender Kommentar von Nico sorgen für Spekulationen über eine mögliche Trennung.

Während des Streams auf dem Videoportal bemerkt ein aufmerksamer Zuschauer die Kartons im Hintergrund und hakt nach, ob Nico sein Zimmer renovieren würde. Etwas zögerlich und mit sichtlichem Widerwillen lenkt er das Gespräch auf ein anderes Thema, lässt jedoch mit einer Aussage aufhorchen: "Nee, und da haben wir auch direkt die nächste Phase des Lebens." Weitere Nachfragen will der Stuttgarter nicht beantworten und fügt nur hinzu: "Ich werde jetzt keine Stellung dazu beziehen, aber wenn man sein Gehirn benutzt, dann könnt ihr euch vorstellen, was bei mir gerade so abgeht." Zu den genauen Umständen oder einer möglichen Trennung von Alexa äußerten sich bislang weder der Streamer noch die Influencerin öffentlich.

Das Paar galt seit Beginn seiner Beziehung als eines der heißesten Social-Media-Traumpaare Deutschlands. Kennengelernt hatten sich Nico und Alexa Anfang 2022 und im Februar desselben Jahres machten sie ihre Beziehung offiziell. In gemeinsamen Posts und Videos gaben sie witzige Einblicke in ihr Kennenlernen und das erste Date, bei dem es zwischen ihnen sofort gefunkt haben soll. Besonders Nicos humorvolle Art und Alexas Bodenständigkeit wurden von den Fans gefeiert. Ob ihre Lovestory nun wirklich zu Ende ist, bleibt abzuwarten – bis zu einer offiziellen Stellungnahme von beiden werden die Gerüchte wohl nicht verstummen.

Instagram / inscopenico Alexa Breit und Inscope21, Juli 2024

Instagram / inscopenico Alexa Breit und Inscope21, Juli 2023

