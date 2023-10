"Fame Fighting": Hat Julia Römmelt Angst um Silikon-Brüste?

Hat sie Angst um ihre Oberweite? Fehlanzeige! Beim diesjährigen "Fame Fighting" steigen auch taffe Damen in den Ring. Die ein oder andere investierte bereits gewisse Sümmchen in diverse Beautybehandlungen. Haben die draufgängerischen Ladys da nicht Angst vor Verletzungen? Julia Römmelt (29), die gegen Alexa Breit in den Ring steigen wird, äußert sich jedenfalls kämpferisch: Julia macht sich keine Gedanken um ihr Äußeres – und insbesondere nicht um ihre Silikon-Brüste!

Das Playmate Julia hat keine Angst davor, dass ihre Implantate platzen könnten. "Ich habe vor sieben Jahren meine Brüste gemacht, die sind unter meinen Muskeln, sind Teil meines Körpers und es ist so, als wären es meine echten Brüste", erklärt Julia gegenüber Bild. Sie ist überzeugt: "Alexa wird mir nicht so hart auf die Brüste schlagen, dass da was passiert." Falls es doch dazu kommen sollte, hat Julia aber auch schon einen Plan B. "Und wenn doch was passiert, gibt es halt ein neues, schöneres Paar", betont sie.

Auch das blonde Model Alexa äußert sich unbesorgt: "Ich muss einfach auf meine Deckung aufpassen und man kann sich ja alles wieder richten lassen." Für den Kampf habe die Beauty viel trainiert. "Ich bin wirklich über meine Grenzen hinausgewachsen", erzählt Alexa stolz.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, "Fame Fighting"-Kandidatin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt

Instagram / alexa_breit Alexa Breit, Model

