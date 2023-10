Harte Schläge im Boxring: Hat Alexa Breit Angst um Gesicht?

Sorgt sie sich um ihre Optik? In wenigen Tagen ist es so weit: Das Boxevent "Fame Fighting" steht in den Startlöchern. Unter anderem werden Diogo Sangre (29) und Aleksandar Petrovic (32), Luigi Birofio (24) und Can Kaplan sowie Julia Römmelt (29) und Alexa Breit in den Ring steigen. Letztere ist hauptberuflich Model. Bei der Pressekonferenz des Sportevents gibt sie zu: Sie hat beim Kampf keine Angst um ihr Gesicht.

"Nein, eigentlich nicht. Man kann ja alles wieder richten lassen", scherzt die Blondine. Trotzdem habe sie auch eine Taktik, um sich vor Blessuren zu schützen: "Ich habe auch eine Deckung, ich werde mein Gesicht nicht hinhalten und sagen, 'komm schlag zu'. Ich kann auch zurückschlagen." Alexa werde einfach aufpassen, dann werde auch nichts passieren.

Für den Kampf habe sie bisher viel trainiert. "Ich habe noch nie so etwas Anstrengendes gemacht. Ich bin wirklich über meine Grenzen hinausgewachsen", gibt sie zu. Das Model habe zwar nie gedacht, dass es so eine sportliche Herausforderung leisten könne, aber trotzdem sei es jeden Tag stolzer auf sich gewesen und habe eine Steigerung gesehen.

Instagram / alexa_breit Alexa Breit, Model

Instagram / alexa_breit Alexa Breit, Model

Instagram / alexa_breit Alexa Breit, Influencerin

