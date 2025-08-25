Datet Dr. Rick jetzt etwa Inscopes Ex-Freundin Alexa Breit?

Henrik Heüveldop, der als Dr. Rick bekannt ist, sorgt aktuell mit seinen Instagram-Posts für Aufsehen. Während seines Urlaubs auf Mallorca teilt der plastische Schönheitschirurg verschiedene Eindrücke mit seinen Followern. Unter anderem zeigt er sich mit seinem Arztkollegen Dr. Nick. Doch vor allem zwei Fotos stechen heraus: Auf ihnen posiert Dr. Rick lachend mit Alexa Breit, einem bekannten Model und Social-Media-Star. In einer Aufnahme umarmt Alexa ihn sogar liebevoll von hinten, was sofort die Gerüchteküche zum Brodeln bringt.

Schnell häufen sich Kommentare wie "Ist das deine Freundin?" oder "Liegt da Liebe in der Luft?" unter den Posts von Henrik. Für zusätzlichen Tratsch sorgt die Tatsache, dass Alexa zuvor mit dem YouTuber Inscope21 (30) zusammen war. Henrik selbst schweigt bisher zu den Liebesgerüchten, doch in den Kommentaren zeigen sich viele User begeistert von der Vorstellung eines möglichen Paares: "Was für ein wunderschönes Paar!"

Alexa ist bei ihren über einer Million Instagram-Followern durch ihre regelmäßigen, professionellen Fotoshootings und ihre sympathische Art bekannt. Auch Henrik alias Dr. Rick genießt als Social-Media-Star eine riesige Fangemeinde. Sollte an den Spekulationen also etwas Wahres sein, könnten die beiden ohne Zweifel als neues Traumpaar der Plattform gehandelt werden. Bislang äußerten sich jedoch weder Rick noch Alexa zu den Gerüchten.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.rick.aesthetify Alexa Breit und Henrik Heüveldop, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.rick.aesthetify Alexa Breit und Henrik Heüveldop, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alexa_breit Alexa Breit, Model