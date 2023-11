Absage: Alexa Breit wird nicht bei Fame Fighting antreten!

Fame Fighting wird wohl ohne sie stattfinden müssen. Das lange Warten hat endlich ein Ende: Morgen treffen Influencer und Realitystars vor laufenden Kameras aufeinander und stellen ihr Können im Ring unter Beweis – so unter anderem Diogo Sangre (29) und Aleksandar Petrovic (32) sowie Luigi Birofio (24) und Can Kaplan. Auch Julia Römmelt (29) und Alexa Breit wollten die Fäuste ballen. Doch nun gibt es schlechte Neuigkeiten: Alexa wird nicht bei dem Boxevent antreten!

Wie Bild jetzt berichtet, hat die 24-Jährige kurzfristig ihre Teilnahme am Fame Fighting abgesagt. Der Grund: Das Model leidet derzeit unter Rückenproblemen. "Alexa hat sich schon vor zwei bis drei Wochen schon über Schmerzen im Rücken beschwert. Auch ihre Hüfte konnte sie nur schwer bewegen", erklärt der Veranstalter Eugen Lopez und fügt hinzu: "Jetzt ist die Entzündung im Rücken so weit, dass sie es nicht geschafft haben, den Schmerz wegzuspritzen." Ob Julia dennoch in den Ring steigen wird, ist derzeit noch unklar.

Erst vor wenigen Wochen plauderte das Playmate bei einer Pressekonferenz aus, wie sehr sie dem Kampf entgegengefiebert. "Ich habe mich vor Kurzem erst getrennt und dann kam die Anfrage fürs Fame Fighting", verriet die 29-Jährige und erklärte weiter: "Ich habe dann gedacht: Jetzt ist der Moment, in dem ich stark sein muss und über mich herauswachsen kann."

