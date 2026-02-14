Dr. Rick bestätigt Beziehung mit OnlyFans-Model Alexa Breit

Nun ist es offiziell: Dr. Rick und OnlyFans-Model Alexa Breit sind ein Paar. Die freudige Nachricht verkündete der Realitystar-Doc auf Nachfrage gegenüber Bild. "Ja, wir sind offiziell ein Paar", bestätigt er. Seit wann die zwei ihre Liebe als Pärchen durchs Leben gehen, kann jedoch nicht genau definiert werden. "Kann man schwer sagen. Eigentlich haben wir uns schon sehr lange wie in einer Beziehung verhalten. Aber ich war auch schon sehr lange Single, und da braucht es manchmal länger, bis man es sich eingesteht", gibt Henrik Heüveldop, wie Dr. Rick mit bürgerlichem Namen heißt, zu verstehen.

Grund zur erneuten Annahme war eine Aussage von Alexas Ex Inscope21 (31). Der YouTuber äußerte sich in einem Satz zu der neuen Liebelei seiner Verflossenen. "Und Leute, ich sag euch ehrlich, nur Liebe an Lexo und Dr. Ricky. Ich wünsche mir einfach nur, dass die beiden happy sind", betonte er in seinem neuen Video. Inscope21 und Alexa kamen 2022 zusammen, verbrachten drei Jahre gemeinsam, verkündeten aber im April 2025 ihre Trennung.

Schnell verbreitete sich das Gerücht, dass Alexa nach ihrer Beziehung mit dem Social-Media-Star mit Dr. Rick anbandeln soll. Während sie einander im Herbst 2025 kennenlernten und ziemlich vertraut miteinander wirkten, machten sie ihre Verbindung aber noch nicht fest. "Alexa und ich verstehen uns sehr gut – jenseits unserer vermeintlich oberflächlichen Jobs sogar auf einer tiefgründigeren Ebene. Wir haben uns gegenseitig unterschätzt und dabei viel voneinander gelernt. […] Wir genießen die gemeinsame Zeit, mehr gibt es dazu momentan nicht zu sagen", erklärte er Bild und verneinte eine Beziehung damit.

Instagram / dr.rick.aesthetify Dr. Rick und Alexa Breit, Januar 2026