Alexa-Absage: Julia Römmelt hat neue Fame-Fighting-Gegnerin!

Julia Römmelt (29) hat nicht umsonst trainiert! Am Samstag ist es endlich so weit und zahlreiche Influencer und Realitystars treten bei Fame Fighting an. Das von Eugen Lopez organisierte Box-Turnier bietet einige Highlights: Beispielsweise wird Luigi Birofio (24) gegen seinen Sommerhaus-Rivalen Can Kaplan antreten. Doch auch Julia sollte gegen Alexa Breit kämpfen – letztere musste allerdings aus gesundheitlichen Gründen absagen. Julia muss jedoch nicht auf ihren Kampf verzichten!

Am Donnerstag startet Julia einen Aufruf bei Instagram, auf den sich die Influencerin Sima Milena via Story meldet: "Irgendwas in mir sagt mir, dass ich boxen muss. Und Julia provoziert und hat eine dicke Fresse. Genauso wie ich." Sie selbst könne jedoch nicht boxen und übe immer nur in der Garage. Um wenigstens einen Trainingstag zu haben, wird die 27-Jährige laut Eugen erst am Samstag zum Medizincheck und Wiegen erwartet.

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Julias ursprüngliche Gegnerin ihre Teilnahme zurückziehen musste. "Alexa hat sich schon vor zwei bis drei Wochen über Schmerzen im Rücken beschwert. Auch ihre Hüfte konnte sie nur schwer bewegen", verriet Eugen gegenüber Bild. Nun habe sich die Entzündung so weit entwickelt, dass sie es nicht geschafft habe, den Schmerz zu lindern.

Instagram / bysimamilena Sima Milena

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, "Fame Fighting"-Kandidatin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

