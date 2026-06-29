Dating-Beichte: Joey Heindle packt über Liebes-Trauma aus

Joey Heindle (33) zeigt sich von einer ungewohnt verletzlichen Seite. In einem Interview mit dem Magazin "Freizeit Spass", das nach seinem Auftritt bei der TV-Show "Immer wieder sonntags" entstand, sprach der Sänger offen über seine schmerzhaften Erfahrungen in der Liebe. Demnach fühlt er sich mehrfach von Frauen ausgenutzt, die seine Bekanntheit für ihre eigenen Zwecke nutzten. "Manche haben mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans", berichtete er dabei freimütig. Besonders tief sitzt die Erinnerung an eine Begegnung, bei der er Teil einer Wette war: Eine Frau habe darauf gewettet, ihn um den Finger wickeln zu können und ihn dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben – alles mit dem Ziel, selbst Aufmerksamkeit und Bekanntheit zu erlangen.

Diese Erfahrungen haben deutliche Spuren hinterlassen. "Ich habe zu große Angst, mein Herz zu öffnen, weil ich so oft auf die Schnauze gefallen bin", erklärte Joey. Mit einem Satz brachte er seine aktuelle Gefühlslage auf den Punkt: "Ich bin wirklich traumatisiert." Deshalb gehe er neue Bekanntschaften heute mit großer Vorsicht an und wolle keine Energie mehr in etwas investieren, das möglicherweise scheitert. An seinem Grundwesen hat das aber nichts geändert: "Romantik steht bei mir an erster Stelle" – ob durch Blumen, kleine Überraschungen oder gemeinsame Wellness-Auszeiten.

Abseits seiner sehr persönlichen Beichte läuft es für Joey beruflich derzeit erfolgreich. Mit seinem Song "Schwer zu erklären (Words)" hat er erstmals Platz eins der Airplaycharts Deutschland "Konservativ Pop" erreicht und damit Anna-Carina Woitschack (33) von der Spitze verdrängt. Für den einstigen DSDS-Kandidaten ist das der erste Nummer-eins-Hit seiner Karriere. Erst vor Kurzem hatte Joey außerdem verraten, dass er momentan glücklicher sei als jemals zuvor. Dabei hatte Joey betont, wie sehr er sich auf seine Musik konzentriert und wie gut es für ihn in der Schlagerwelt läuft. Neben TV-Auftritten und neuen Songs scheint der Sänger damit zumindest beruflich gerade auf Kurs zu sein.

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AEDT / ActionPress Joey Heindle beim Screening zur ersten Folge von "Club der guten Laune"

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Actionpress/Günter Hofer Joey Heindle bei "Immer wieder sonntags"

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ActionPress Joey Heindle beim ZDF Fernsehgarten 2019