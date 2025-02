Liebes-Aus: Joey Heindle bestätigt die Trennung von Ramona

Joey Heindle (31) und Ramona Elsener (32) haben sich nach fünf Jahren Beziehung getrennt. Dies bestätigte der DSDS-Star jetzt gegenüber Bild. Bereits im vergangenen Jahr zog Joey aus der gemeinsamen Wohnung in der Schweiz aus. Als Grund für das Ende ihrer Liebe nennt der Dschungelkönig von 2013 vor allem unterschiedliche Lebenskonzepte. "Wir haben uns auseinandergelebt und zu spät gemerkt, dass wir doch sehr unterschiedliche Menschen sind", erklärte der Sänger. Während er aufgrund seiner beruflichen Projekte oft unterwegs war, wünschte sich Ramona ein geregeltes und strukturiertes Leben, was er ihr nicht bieten konnte.

Kennengelernt hatten sich Joey und Ramona 2019 bei der TV-Show "Dancing on Ice". Für die Tänzerin zog der Sänger damals sogar von Deutschland in die Schweiz. Allerdings überschattete der Scheidungsprozess von Joeys erster Ehe mit Justine Dippl, der sich durch die Pandemie bis ins Jahr 2023 zog, die neue Beziehung. In dieser schwierigen Zeit versank Joey nach eigenen Worten in Depressionen und fand Halt bei Ramona und deren Familie. "Ramona hat viel wegstecken müssen, das war alles nicht leicht für sie. Dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Sie ist ein herzensguter Mensch und ich werde ihr das nie vergessen", betont er gegenüber dem Blatt. Trotz allem beschreibt er die Jahre mit Ramona als "wunderschön". Neue Partner sollen beide bisher nicht haben.

Joey belegte 2012 den fünften Platz bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Mit seiner lustigen Art konnte er die Herzen vieler Zuschauer erobern. Der 31-Jährige konnte sich anschließend in der Musikwelt durch Hits wie "Wer außer dir" oder "Wellenreiter" etablieren. Dieses Jahr wird er bei der "Immer wieder sonntags"-Tour von Stefan Mross (49) auf der Bühne stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener, Februar 2022

Anzeige Anzeige

Action Press / Borchers, Claudia Justine und Joey Heindle 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige