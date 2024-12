Ex-DSDS-Star Joey Heindle ist aufgeregt: Er wird bald Onkel

Joey Heindle (31) darf sich über Familienzuwachs freuen. Wie der ehemalige DSDS-Star gegenüber Bild offenbart, erwartet seine Schwester nämlich ihren ersten Nachwuchs – und Joey wird erneut Onkel. "Meine Schwester Emily ist gerade schwanger. Das Baby kommt jetzt bald, es könnte ein Silvester-Baby werden", freut sich der Musiker im Interview. Ganz neu ist ihm das Ganze aber nicht, denn immerhin wurde er schon zweimal Onkel: "Mein Bruder hat ja schon zwei Kinder. Aber nun gibt es erstmals Nachwuchs bei meinen Schwestern. Das ist schon etwas Besonderes." Joey ist sich seiner Verantwortung als Bruder bewusst, denn er versuche seine hochschwangere Schwester tatkräftig zu unterstützen und schaue immer, wie er ihr helfen könne.

Und wie sieht es bei Joey selbst aus? Der 31-Jährige plant aktuell keinen eigenen Nachwuchs und eilig scheint er es auch nicht zu haben. "Das ergibt sich und man merkt, wenn es so weit ist", ist er sich sicher. In einer Beziehung ist Joey aktuell nicht. Bis vor wenigen Wochen war er noch mit der Eiskunstläuferin Ramona Elsner zusammen. Doch das ist kein Thema mehr: Der Dschungelkönig von 2013 ist Single, wie er betont. Warum die Beziehung in die Brüche ging, verrät er erst einmal nicht. Allerdings deutete er schon bei einem Charity-Event im November an, dass sein Verhältnis zu Ramona nicht ganz einfach ist. Vom Berliner Kurier auf seine Partnerin angesprochen, meinte Joey nur: "Schwieriges Thema..."

Kennengelernt hatten Ramona und Joey sich durch ihre gemeinsame Teilnahme bei Dancing on Ice im Jahr 2019. Dass es nicht immer einfach lief, verriet er schon in einem Interview mit Promiflash: "Die Mona muss halt sehr viel arbeiten, die hat irgendwie drei Jobs. Man sieht sich dann nicht so oft. Ich bin auch viel unterwegs." Ob es an der Entfernung gescheitert ist, ist nicht klar. Die Feiertage wird Joey also als Single verbringen. Aber immerhin im Kreise seiner Liebsten – denn seit kurzer Zeit lebt er wieder in der Heimat in der Nähe seiner Familie.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger

