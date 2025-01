Joey Heindle wurde nach seiner DSDS-Teilnahme "ausgenutzt"

Joey Heindle (31), bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, hat in einem Interview über die Schattenseiten seiner Karriere gesprochen. Der Reality-TV-Star und Sänger, der im Alter von nur 18 Jahren 2012 bei der Show ins Rampenlicht trat, erzählte in der Sendung "Riverboat" offen von den turbulenten ersten Jahren seiner TV-Zeit. Menschen in seinem Umfeld hätten ihn damals "einfach ausgenutzt" und falsche Versprechungen gemacht. "Man wird gehyped, kommt von einer großen Show in die nächste und ich habe viele falsche Leute kennengelernt. Menschen, die einfach nur um dich rum waren, sich an dir bereichern wollten und dir falsche Dinge erzählt haben", erinnerte er sich an diese Zeit.

Rückblickend gibt Joey zu, dass er die ganze Situation erst jetzt richtig verarbeitet. Damals sei er von der Welle des Erfolgs mitgerissen worden, ohne alles sofort realisieren zu können: "Es passiert erst jetzt, dass ich in meinem Kopf begreife, was damals eigentlich alles passiert ist." Trotz dieser Schwierigkeiten sei er dankbar für die Erfahrungen, auch wenn er oft Momente hatte, in denen er an sich zweifelte und von dem Druck, immer funktionieren zu müssen, überwältigt war. "Ich wollte oft in ein Ufo steigen und einfach weg", verriet er. Doch Joey kämpfte sich durch und fand seinen eigenen Weg, indem er an sich selbst glaubte und weiterkämpfte.

Heute blickt der Sänger, der mit Formaten wie DSDS und später Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! große Erfolge feierte, auf eine Karriere zurück, die ihm viele Lektionen erteilt hat. Neben seinen beruflichen Höhen und Tiefen steht bei Joey auch sein privates Wachstum im Mittelpunkt. Er hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig es für ihn war, aus Rückschlägen zu lernen und nicht aufzugeben. Der Reality-Star ist dafür bekannt, seinen Fans ein authentisches Bild von sich zu zeigen, inklusive aller Fehler und Herausforderungen, die er im Laufe der Jahre erlebt hat.

Panama Pictures / ActionPress Joey Heindle, Sänger

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger

