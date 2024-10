Ex-DSDS-Star Joey Heindle kämpfte früher mit Depressionen

Joey Heindle (31) zaubert seinen Fans mit seiner positiven Art eigentlich regelmäßig ein Lächeln auf die Lippen. Nun hat der ehemalige Dschungelcamp-Gewinner aber offen über seine schwere Zeit mit Depressionen gesprochen. Im Podcast "Aber bitte mit Schlager" von Anika Reichel und Julian David (34) erzählte der Sänger, wie er in ein tiefes Loch fiel und mit unverarbeiteten Erlebnissen zu kämpfen hatte, darunter seine gescheiterte Ehe mit Justine Dippl. "Ich war wirklich komplett aufgelöst in meinem Herzen", gestand Joey und gab damit einen ehrlichen Einblick in sein Seelenleben. Seine Freunde hätten ihm schließlich geholfen, aus dem dunklen Loch herauszufinden.

Zudem sprach der ehemalige DSDS-Kandidat offen über seine Erfahrungen mit Drogen in der Unterhaltungsbranche. "Wenn du in unserer Branche auf irgendeiner Party auf die Toilette gehst, brauchst du gar nichts mitnehmen, weil da alles schon auf dem Klo liegt. Das ist total krass", berichtete er ganz offen im Podcast und gestand: "Ich hatte eine Phase, in der ich alles mal ausprobiert habe. Als dieser Hype war, waren Substanzen im Spiel, aber nicht in Massen." Seit mittlerweile sieben oder acht Jahren habe er den Substanzen aber abgeschworen und möchte ein gesundes Leben führen. "Diese Zeiten sind vorbei", betonte Joey. Sein Wunsch sei es, irgendwann eine Familie zu gründen.

Der leicht verpeilte Sänger belegte 2012 den fünften Platz bei "Deutschland sucht den Superstar" und wurde dadurch einem breiteren Publikum bekannt. Ein Jahr später erkämpfte er sich im Dschungelcamp die Krone. Mittlerweile hat sich der 31-Jährige als Schlagersänger in der Musikwelt etabliert. Im kommenden Jahr wird er mit Stefan Mross (48) auf der "Immer wieder sonntags"-Tour auftreten und freut sich darauf, seine Fans mit neuen Liedern zu begeistern.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Joey Heindle, Sänger

Anzeige Anzeige

Hofer, Günter / ActionPress Stefan Mross und Joey Heindle im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige