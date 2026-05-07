Sie war "kreidebleich": Joey Heindle rettete Flugpassagierin

Für Joey Heindle (32) wurde ein Interkontinentalflug von Bangkok nach München zum unerwarteten Notfalleinsatz. Rund drei Stunden nach dem Start kollabierte an Bord einer Lufthansa-Maschine eine etwa 40-jährige Passagierin mit schweren gesundheitlichen Problemen. Da kein Arzt unter den Fluggästen war, meldete sich der Schlagersänger und Realitystar spontan als Helfer – und das nicht ohne Grund: Der Ex-Dschungelkönig hat 2021 eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz absolviert. Gegenüber Bild schilderte er die dramatischen Momente: "Als ich an der Küchenzeile vorbeiging, sah ich, wie sich Stewardessen nervös um eine Frau kümmerten, die offensichtlich kollabiert war. Ich sagte, ich sei Rettungssanitäter und bot meine Hilfe an."

Die Lage an Bord war ernst. "Die Frau war kreidebleich und musste sich immer wieder übergeben. Es war eine Extremsituation! Ihr Blutdruck war im Keller. Es hätte ein Schlaganfall oder eine Lungenembolie sein können", beschrieb Joey gegenüber Bild seine Beobachtungen. Er prüfte Atmung, Herzschlag, Temperatur und Puls – und stellte fest, dass die Frau extrem unterzuckert und dehydriert war. Mit einem Glukosegel, kalten Wadenwickeln und der stabilen Seitenlage kümmerte er sich fast drei Stunden lang um sie, bis sich ihr Zustand langsam besserte. Eine Notlandung konnte dadurch verhindert werden. In München angekommen, verließ die Frau das Flugzeug gemeinsam mit ihrem Mann auf eigenen Beinen. "Beide haben sich bei mir überschwänglich bedankt, ebenso der Kapitän. Mir selbst ist dabei das Herz aufgegangen", resümierte Joey, der keine guten Erinnerungen an seinen Karrierestart hat.

Der Musiker hatte die Rettungssanitäter-Ausbildung während der Coronapandemie absolviert – einer Zeit, in der er wie viele Künstler kaum auftreten konnte. Joey wurde im Jahr 2012 als Teilnehmer der Castingshow DSDS bekannt, bevor er 2013 als Dschungelkönig in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gekrönt wurde. Auch beruflich als Sänger läuft es bei ihm derzeit gut: Mit seinem Song "Schwer zu erklären (Words)" landete er einen Hit in den Schlagercharts und trat zuletzt in der Giovanni Zarrella Show auf. "Ich fokussiere mich gerade extrem auf das Musikalische, auf den Schlager. Das läuft wirklich super", schwärmte Joey im Interview mit t-online.

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Panama Pictures / ActionPress Joey Heindle, Sänger

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Getty Images Joey Heindle, Dschungelkönig 2013

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Hofer, Günter / ActionPress Joey Heindle bei einem Auftritt bei "Immer wieder Sonntags"

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