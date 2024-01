All diese Stars gewannen das Dschungelcamp bereits!

Wer erinnert sich noch? Seit 2004 läuft das beliebte Reality-Format, in dem die Berühmtheiten im Kampf gegen Spinnen, Schlangen und unappetitliche Mahlzeiten in Australien beweisen, was in ihnen steckt. In der diesjährigen 17. Staffel probieren unter anderem Stars wie David Odonkor (39) und Cora Schumacher (47) ihr Glück – mal schauen, wer am längsten durchhält und nicht "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" rufen wird. Aber wer hat die Zuschauer bis zum Ende für sich einnehmen können? Diese deutschen Promis haben den australischen Busch als Dschungelcamp-Sieger verlassen!

Im ersten Jahr durfte gleich doppelt gekämpft werden: Im Frühjahr 2004 erkämpfte sich Sänger Costa Cordalis (✝75) als erster deutscher Star den Siegertitel. Ein halbes Jahr später schaffte es die Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick (67) auf den Dschungel-Thron. Ross Antony (49) gewann 2008 und 2009 Ingrid van Bergen (92). 2011 war es Schauspieler Peer Kusmagk (48), der den Sieg nach Hause holte.

In den darauffolgenden Jahren übertrumpften Brigitte Nielsen (60), Fan-Liebling Joey Heindle (30), Melanie Müller (35), Maren Gilzer (63) und DSDS-Legende Menderes (39) ihre Camper-Kollegen und wurden Sieger von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Gerufen wurde der berühmte Satz außerdem nicht von Marc Terenzi (45), Jennifer Frankhauser (31), Evelyn Burdecki (35), Prince Damien (33) und Filip Pavlovic (29). Reality-Sternchen Djamila Rowe (56) ist die amtierende Dschungelcamp-Königin – mal schauen, wer sie in diesem Jahr vom Thron stößt!

Getty Images Costa Cordalis beim Dschungelcamp 2015

Getty Images Désirée Nick, Entertainerin

Getty Images Joey Heindle, Dschungelkönig 2013

