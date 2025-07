Joey Heindle ist momentan glücklicher als jemals zuvor

13 Jahre nach seiner Teilnahme an DSDS ist Joey Heindle (32) immer noch musikalisch aktiv – und das mittlerweile in der Schlagerbranche. Mit seiner neuesten Single "Ich verliere die Kontrolle" ist er im Geschäft erfolgreich unterwegs, trat zuletzt im ZDF-Fernsehgarten auf und plant eine Tournee im nächsten Jahr gemeinsam mit Schlagergrößen wie Nicole (60) und Michael Holm (81). "Ich fokussiere mich gerade extrem auf das Musikalische, auf den Schlager. Das läuft wirklich super", schwärmt Joey im Interview mit t-online und fügt hinzu: "Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt, und ich war noch niemals so fokussiert und aufgeräumt wie 2025."

Auch zu seinem Privatleben äußert sich Joey klar: Er zieht es mittlerweile vor, sein Liebesleben von der Öffentlichkeit fernzuhalten. "Ich würde öffentlich gar nichts mehr darüber erzählen, sondern ich würde das generell aus der Öffentlichkeit heraushalten, weil ich einfach in den vergangenen Jahren gemerkt habe: Es geht so viel kaputt, sobald du es mit in die Öffentlichkeit nimmst", erklärt der Sänger. Seit seiner Trennung von Ramona Elsener (33) widmet er sich voll und ganz sich selbst und seiner Balance. Dass er sich zuletzt eher selten in Reality-TV-Formaten zeigte, liege daran, dass viele Projekte nicht zu ihm passten. Trotzdem schließt er eine Rückkehr in entsprechende Formate nicht aus, solange sie seinem Charakter entsprechen.

Joey und Ramona waren fünf Jahre ein Paar, bevor ihre Beziehung endete. Unterschiedliche Prioritäten und Lebensentwürfe führten letztlich dazu, dass beide eigene Wege gingen. Ramona wünschte sich ein geregeltes Leben, während Joey durch seine Arbeit oft unterwegs war. Bereits Ende des letzten Jahres zog er aus der gemeinsamen Wohnung in der Schweiz aus.

Panama Pictures / ActionPress Joey Heindle, Sänger

AEDT / ActionPress Joey Heindle beim Screening zur ersten Folge von "Club der guten Laune"

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener, Februar 2022