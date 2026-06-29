Enthüllungen über Andrew? Epstein-Komplizin plant Doku-Film

In Hollywood nimmt ein neuer Epstein-Film offenbar Fahrt auf: Sarah Kellen, die jahrelang zum engsten Umfeld von Jeffrey Epstein (†66) gezählt wurde, soll laut Sunday Express mit Vertretern aus der Branche über einen Dokumentarfilm und ein mögliches Buch sprechen. Demnach kämpfen mindestens zwei große Studios, angeblich Netflix und Apple, um die Rechte an ihrer Geschichte. Die Unternehmerin steht dabei nicht nur wegen ihrer Nähe zu Jeffrey im Fokus. Ihre Erinnerungen könnten auch Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Peter Mandelson (72) erneut in ein unangenehmes Licht rücken. Nach ihrer Aussage vor dem US-Kongress im vergangenen Monat soll das Interesse an ihrem Wissen über Jeffreys Netzwerk deutlich gewachsen sein.

Sarah arbeitete dem Bericht zufolge rund 15 Jahre lang für Jeffrey und soll eng mit Ghislaine Maxwell (64) zusammengearbeitet haben, die wegen Menschenhandels mit minderjährigen Mädchen verurteilt wurde. Gleichzeitig weist Sarah den Vorwurf zurück, selbst eine zentrale Mitorganisatorin gewesen zu sein. Vor dem House Oversight Committee schilderte sie stattdessen, sie sei selbst Opfer geworden. Sie erklärte laut Sunday Express: "Ich war gefangen in Jeffrey Epsteins Welt." Außerdem sagte sie: "Er hat mich manipuliert, sexuell und psychologisch missbraucht, kontrolliert und so lange beeinflusst, bis ich nicht mehr unterscheiden konnte, welche Gedanken meine waren und welche seine." Gerade diese Aussagen sollen Studios und Verlage aufhorchen lassen, weil Sarah aus nächster Nähe erlebt haben will, wie sich Jeffreys Machtgeflecht bewegte.

Andrew war in diesem Zusammenhang schon zuletzt Thema, weil Sarah in ihrer Aussage auch von persönlichen Begegnungen mit dem Royal berichtet haben soll. Dabei ging es unter anderem um ein Abendessen in Andrews Privatwohnung im Buckingham Palace sowie um ihre Anwesenheit bei der 18. Geburtstagsfeier von Prinzessin Beatrice (37) auf Schloss Windsor. Solche Details sorgen dafür, dass der geplante Film weit über Sarahs persönliche Geschichte hinausreichen könnte. Jeffrey starb 2019 im Gefängnis. Ghislaine sitzt inzwischen eine langjährige Haftstrafe ab. Sarahs mögliche Doku würde nun den Blick erneut auf das private Umfeld des Unternehmers und auf seine prominenten Kontakte lenken.

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Getty Images Sarah Kellen trifft zu einer Aussage vor dem House Oversight Committee im US-Kapitol ein, Washington, 21. Mai 2026

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Imago Jeffrey Epstein mit Sarah Kellen vor einem Flugzeug, eingereicht als Beweis im Prozess gegen Ghislaine Maxwell

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Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022