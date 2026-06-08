Epstein-Assistentin behauptet: Dinner mit Andrew im Palast

Jeffrey Epsteins (†66) langjährige Assistentin Sarah Kellen hat neue brisante Aussagen über ihre Verbindungen zu Andrew Mountbatten-Windsor (66) gemacht. Wie die Daily Mail berichtet, gab die 47-Jährige in einer Aussage vor dem House Oversight Committee an, gemeinsam mit dem Unternehmer zu einem Abendessen in Andrews Privatwohnung im Buckingham Palace gewesen zu sein. Darüber hinaus habe sie auch an der 18. Geburtstagsfeier von Prinzessin Beatrice (37) auf Schloss Windsor teilgenommen. Sarah hatte Jeffrey mehr als zehn Jahre lang als persönliche Assistentin gedient – ab dem Jahr 2001 – und gilt laut Zeugenaussagen als eine seiner wichtigsten Anwerberinnen junger Mädchen.

Sarah beschreibt sich in ihrer Aussage jedoch ausdrücklich als Opfer und nicht als Komplizin. Sie bezeichnet sich selbst als eine Art "leibeigene Sklavin", die wöchentlichen sexuellen Übergriffen durch Jeffrey ausgesetzt gewesen sei. Schwere Vorwürfe erhebt sie auch gegen Ghislaine Maxwell (64), die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen Kinderhandels verbüßt. Ghislaine habe sie beschimpft und gedemütigt und sie sogar körperlich angeleitet, um Jeffreys sexuellen Wünschen zu entsprechen. "Ich hatte immer das Gefühl, dass sie entscheidend dazu beigetragen hat, dass Jeffrey zu dem wurde, was er war – dass sie ihn in das Monster verwandelt hat, das er wurde, und dass sie ihm jeden Wunsch erfüllte und nach dem Mund redete", so Sarah gegenüber dem Ausschuss. Was Andrew betrifft, betonte sie ausdrücklich, sie habe ihn niemals unangemessen handeln sehen. Er gehöre nicht zu den Männern, mit denen sie sexuelle Kontakte gehabt habe.

Andrew steht derzeit gleich von mehreren Seiten unter Druck. Die Thames Valley Police ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch – und möglichen Menschenhandels. In diesem Verfahren könnte Sarah im Falle einer Anklage als Zeugin auftreten. Zuletzt war zudem bekannt geworden, dass ein riesiges Archiv mit rund 30.000 E-Mails aus Andrews Zeit als britischer Handelsgesandter im Mittelpunkt der Ermittlungen steht – Nachrichten, die bereits im Jahr 2020 beim damaligen Lord Chamberlain im Buckingham Palace eingegangen sein sollen.

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

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Getty Images Sarah Kellen trifft zu einer vertraulichen Befragung des House Oversight Committee im Kapitol in Washington ein

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Imago Jeffrey Epstein mit Sarah Kellen vor einem Flugzeug, eingereicht als Beweis im Prozess gegen Ghislaine Maxwell