Epsteins Ex-Assistentin plant brisantes Enthüllungsbuch

Sarah Kellen, die frühere Assistentin des verstorbenen Unternehmers und verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (†66), soll einem Bericht von Page Six zufolge planen, ein Enthüllungsbuch über ihre Zeit in seinem Umfeld zu schreiben. Die Frau, die ab 2001 etwa 15 Jahre lang eng mit Epstein zusammenarbeitete und dabei auch eine enge Verbindung zu seiner Freundin Ghislaine Maxwell (64) hatte, gilt als eine der wenigen Personen, die tiefe Einblicke in die Machenschaften des Netzwerks besitzt. Laut einem ihr nahestehenden Insider wäre das Potenzial enorm: "Was sie über Epstein und Maxwell weiß, würde die Welt schockieren."

Dennoch zögert Sarah mit dem Schritt an die Öffentlichkeit – und das aus einem handfesten Grund. Die Informationen, die sie besitzt, seien ihre persönliche "Freikarte", wie der Vertraute gegenüber Page Six erklärte: "Es ist für sie wertvoller, an den Informationen festzuhalten, sollte sie diese brauchen, um in Freiheit zu bleiben." Finanziell wäre ein Enthüllungsbuch oder eine Dokumentation durchaus attraktiv – Schätzungen zufolge könnte ein solches Projekt Millionen einbringen. Doch ihre eigene Freiheit wiege noch schwerer. Ihren Angaben zufolge soll sie ihr Interesse an einem Buch nach Epsteins Tod im Jahr 2019 intensiviert haben. Über Maxwell hingegen äußerte sich Sarah bis heute nicht offen – laut dem Insider fürchte sie die verurteilte Sexhändlerin nach wie vor.

Sarah selbst trat zuletzt bei einer Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus in Erscheinung. Dort schilderte sie ihre Zeit bei Epstein mit deutlichen Worten: "Ich war in Jeffrey Epsteins Welt gefangen. Er hat mich konditioniert, mich sexuell und psychologisch missbraucht, kontrolliert, manipuliert, dominiert und so lange mit Gaslighting unter Druck gesetzt, bis ich nicht mehr unterscheiden konnte, welche Gedanken meine eigenen waren und welche seine." In Epsteins berüchtigtem Fall aus dem Jahr 2007, der mit einem milden Urteil endete, wurde sie als nicht angeklagte Mitverschwörerin genannt – strafrechtlich verfolgt wurde sie jedoch nie.

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Getty Images Sarah Kellen trifft zu einer Aussage vor dem House Oversight Committee im US-Kapitol ein, Washington, 21. Mai 2026

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Imago Jeffrey Epstein mit Sarah Kellen vor einem Flugzeug, eingereicht als Beweis im Prozess gegen Ghislaine Maxwell

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Getty Images Sarah Kellen trifft zu einer vertraulichen Befragung des House Oversight Committee im Kapitol in Washington ein