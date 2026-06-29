"Größte Angst": Zico Banach verlor Vater als Kind bei Unfall

Zico Banach (35) gewährt seinen Fans auf Instagram einen sehr persönlichen Einblick in sein Innenleben. Der Realitystar, der gemeinsam mit Schauspielerin Pia Tillmann (40) den kleinen Sohn Pepe hat und für ihren älteren Sohn Henry auch Bonuspapa ist, veröffentlicht mehrere gemeinsame Fotos mit Pepe und spricht über seine größte Angst. In dem emotionalen Beitrag verrät Zico: "Ich habe meinen Papa bei einem Autounfall verloren; damals war ich 9 Monate alt. Leider habe ich ihn deswegen nie wirklich kennenlernen dürfen und habe auch keinerlei Erinnerungen!" Genau diese Erfahrung prägt ihn heute als Familienvater und lässt ihn daran denken, was passieren könnte, wenn sein eigener Sohn einmal ohne ihn aufwachsen müsste.

Besonders bewegend sind die Worte, mit denen Zico seine Sorge beschreibt. "Meine größte Angst ist, dass ich durch was auch immer, auch irgendwann früh gehen muss und du, Pepe, nicht weißt, wie sehr ich dich liebe", heißt es in dem Post weiter. Deshalb versuche er bewusst, seinem Sohn jeden Tag seine Liebe zu zeigen und jeden Moment mit ihm festzuhalten: "Jedes Lachen, jedes Papa, jedes Mal, wenn du mir sagst 'Liebe dich', auch wenn du jetzt vielleicht noch gar nicht weißt, was für riesengroße Worte das für mich geworden sind." Zico genießt sogar "die nervigen Augenblicke" und betont: "Ich wünsche mir einfach, dass ich für immer dein Superheld sein darf."

Auch Pias Reaktion fiel sehr emotional aus. In den Kommentaren schrieb seine Ehefrau: "Ihr + Henry = alles für mich." Erst vor wenigen Monaten teilte das Paar eine traurige Nachricht mit seiner Community: Sie verloren ihr ungeborenes Baby. Bei einer Routineuntersuchung waren plötzlich keine Herztöne mehr zu finden. Kurz darauf folgte ein Eingriff im Krankenhaus. Pia erklärte in einem Social-Media-Video: "Einige haben mitgekriegt, dass wir letzte Woche nicht so eine schöne Nachricht bekommen haben. Wir haben seitdem versucht, einfach weiter zu funktionieren." Die früheren Köln 50667-Darsteller sind seit Dezember 2024 standesamtlich verheiratet und feierten im September 2025 eine freie Trauung.

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit seinem Sohn Pepe

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit Pepe und Henry

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Realitystars Zico Banach und Pia Tillmann mit Henry und Pepe, Dezember 2024