Viele Tränen: So emotional war Pia und Zico Banachs Hochzeit

Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) plauderten beim "The Ultimate Hype"-Boxevent über ihre romantische Hochzeit, die im vergangenen Monat stattfand. Die Schauspielerin und der Reality-TV-Star feierten eine emotionale freie Trauung, die für beide zu einer unvergesslichen Erfahrung wurde. Die Eheleute haben nun in einem Interview verraten, dass sie sich dabei von ihren Gefühlen überwältigen lassen haben und viele Tränen flossen: "Ja, tatsächlich. Ich habe versucht, wenig zu weinen wegen meines Make-ups. Aber Zico hat dann doch ein paar mehr Tränchen vergossen als ich", verriet Pia lachend gegenüber Promiflash.

Auch Zico sprach offen über diesen besonderen Tag: "Es ist ein emotionaler Tag. Ich habe eine wunderschöne Frau geheiratet, die wunderschön aussah. Und ich finde, da darf man noch mal ein Tränchen verdrücken", erklärte er. Die Hochzeit war offenbar eine Feier voller echter Emotionen und Glücksmomente, bei der die enge Verbindung des Paares deutlich spürbar wurde. Auch wenn Pia sich wegen ihres Stylings zurückhalten wollte, konnte sie die außergewöhnliche Stimmung nicht unberührt lassen.

Bereits im Dezember letzten Jahres hatten Pia und Zico standesamtlich geheiratet. Diesmal machten sie die Feierlichkeit mit einer freien Trauung und einer großen Hochzeitsparty komplett. Die Braut verzauberte in einem perlenbesetzten Kleid und mit langen gewellten Haaren, während der Bräutigam stilbewusst in Creme und Schwarz gekleidet war. Für beide war der Tag ein weiteres Highlight in ihrer Liebesgeschichte, die sie aus der Öffentlichkeit heraus immer wieder mit viel Offenheit und Humor teilen.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Oktober 2025

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach, Mai 2023

