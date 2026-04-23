Pia Tillmann und Zico haben ihr ungeborenes Baby verloren

Zico Banach (35) und Pia Tillmann (40) teilen eine erschütternde Nachricht: Das Paar hat sein ungeborenes Baby verloren. Auf Instagram berichten die beiden, dass bei einer Routineuntersuchung plötzlich keine Herztöne mehr zu finden waren. Der Eingriff im Krankenhaus folgte kurz darauf. Pia schildert, dass sie und Zico sich zunächst ablenken wollten, sogar bei den Reality Awards und einem Klassentreffen. "Einige haben mitgekriegt, dass wir letzte Woche nicht so eine schöne Nachricht bekommen haben. Wir haben seitdem versucht, einfach weiter zu funktionieren. [...] Denn eigentlich haben wir uns total gefreut, weil wir vor einiger Zeit die Nachricht bekommen haben, dass wir Nachwuchs erwarten", so Pia. Zico ergänzt in dem Video: "Wir haben darauf hingefiebert. Und jetzt kam bei der letzten Untersuchung die Nachricht für uns, dass keine Herztöne da sind und dass das Baby sich nicht mehr weiterentwickelt hat."

In ihrem Clip beschreibt Pia auch, wie es ihr körperlich ging: "Ich habe dieses Mal in der Schwangerschaft heftig mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Ich hab mich ständig übergeben müssen. Ständig war mir schlecht. Ich habe tierische Kreislaufprobleme gehabt." Schon früh habe es Hinweise gegeben, dass das Baby kleiner sei als zum errechneten Termin erwartet. "Vor 14 Tagen war alles gut. Da waren Herztöne da", so Pia. Der Wendepunkt kam dann am Donnerstag beim Kontrolltermin. Zico berichtet: "Pia macht sich total Vorwürfe." Die 40-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus, wo ein operativer Eingriff vorgenommen wurde. "Es ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Und jedes Mal ist es halt so, dass es operativ gemacht werden muss. Das war auch der Grund, warum ich im Krankenhaus war", erklärt sie.

Im weiteren Verlauf des Clips wird deutlich, wie sehr die Situation den beiden auch seelisch zusetzt. Pia spricht davon, wie belastend es für sie ist, nach der Diagnose durch das Krankenhaus geschickt zu werden, Formulare auszufüllen und gleichzeitig noch den Schwangerschaftsbauch und die Hormone zu spüren. Genau das sei auch der Grund gewesen, warum sie sich nach Rücksprache mit den Ärzten erneut für eine Operation entschieden habe und das Thema für sich abschließen wollte. "Du siehst ja immer noch einen Bauch. Du hast ja immer noch Schwangerschaftshormone in dir. Dein Körper ist immer noch auf Schwangerschaft eingestellt. Und das ist halt einfach für mich ein Gefühl, was ich nicht aushalten möchte." Nun teilen sie ihre Geschichte ganz bewusst mit der Community: Sie wollen Betroffenen zeigen, dass sie mit solchen Erfahrungen nicht alleine sind, und dem schwierigen Thema eine Stimme geben.

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Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Oktober 2025

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Instagram / piatillmann Pia Tillmann und ihr Mann Zico Banach, Realitystars

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Instagram / piatillmann Realitystars Zico Banach und Pia Tillmann mit Henry und Pepe, Dezember 2024