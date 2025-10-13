Ex-Teilnehmerin Pia Tillmann findet Sommerhaus "grenzwertig"

Pia Tillmann und ihr Ehemann Zico Banach waren im Jahr 2023 Teil der beliebten Realityshow Das Sommerhaus der Stars. Aktuell läuft eine neue Staffel des Formats, die schon jetzt für viele Diskussionen sorgt. Im Rahmen des Boxevents "The Ultimate Hype" konnte Promiflash mit der Schauspielerin sprechen. Sie teilte mit, bisher keine ganze Folge gesehen zu haben. Ein paar Clips habe sie allerdings bereits gesehen. "Also das, was ich gesehen habe, ist schon grenzwertig, sage ich jetzt mal", erklärt sie. Pia betont jedoch auch, dass sie erst ein finales Urteil fällen möchte, nachdem sie die kompletten Folgen gesehen und möglicherweise mit beteiligten Personen gesprochen hat. Die Gefahr von fragwürdigen Schnitttechniken sei ihr aus eigener Erfahrung durchaus bewusst.

Auch Zico äußert sich zu den bisherigen Eindrücken der diesjährigen Staffel. "Ich glaube, Harmonie will keiner sehen", meint er gegenüber Promiflash und hebt hervor, dass Drama und Konflikt wesentliche Bestandteile des Sommerhauses seien. Mit Blick auf die Clips, die er bislang gesehen habe, versprach er sich sehr viel Spannung von den neuen Folgen. Während Pia also eine eher kritische Haltung einnimmt, scheint ihr Partner vor allem davon überzeugt zu sein, dass es turbulent und unterhaltsam weitergeht.

Schon während ihrer eigenen Zeit im Sommerhaus standen die Schauspielerin und ihr Partner bei den Zuschauern hoch im Kurs. Im Netz dominierte das Entsetzen, als klar wurde, dass Pia und Zico das Sommerhaus verlassen mussten. "Na toll. Und schon wieder ist ein sympathisches Paar raus. Da sind nur noch falsche Leute drin. Können denn mal bitte die richtigen Paare rausgewählt werden?", lautete damals der Frust einer Zuschauerin auf Instagram. Ein anderer User schrieb: "Mein Favoriten-Paar ist raus. Warum? Ich hätte Pia und Zico so den Sieg gegönnt." Auch der ehemalige Sommerhaus-Sieger Lars Steinhöfel (39) zeigte sich wenig begeistert und fragte enttäuscht: "Wo ist die Fairness geblieben?"

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Oktober 2025

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im Oktober 2024

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Söhnchen Pepe