Zico Banach widmet seinem Papa Maurice (†24) rührende Worte

Zico Banach (34) hat mit einem emotionalen Post seinem 1991 verstorbenen Vater Maurice Banach gedacht. Der Realitystar, der gerade einmal neun Monate alt war, als sein Vater bei einem Autounfall ums Leben kam, teilte auf Instagram rührende Worte, die an Maurice gerichtet waren. "Hallo Papa, heute bist du schon 34 Jahre nicht mehr da… Aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen und hoffe, dass du das hier liest", begann der 34-Jährige. Maurice, einst Stürmer beim 1. FC Köln und unter dem Spitznamen "Mucki" bekannt, starb im Alter von nur 24 Jahren. Zico berichtete weiter von seinem aktuellen Leben, erzählte, wie glücklich ihn die Geburt seines Sohnes im März 2024 machte und teilte Bilder aus seinem Lebensalltag.

Neben der Freude über seine eigene Familie offenbarte Zico auch seine Ängste, die mit dieser besonderen Liebe einhergehen. "Ich habe manchmal Angst! Nicht nur die Angst, dass meinen Kindern etwas zustoßen könnte, nein, ich habe auch Angst, dass mir etwas passieren könnte", schrieb er offen in seinem Post. Die Sorge, dass sein Sohn sich später möglicherweise nicht an ihn und seine Liebe erinnern könnte, beschäftige den Realitystar immer wieder. Diese Gedanken seien stark durch Zicos eigene Kindheit geprägt, da er keine Erinnerungen an seinen Vater habe und dessen Verlust schon früh erfahren musste. Dennoch habe ihm seine Mutter mit viel Wärme und Geborgenheit ein erfülltes Leben ermöglicht.

Der Reality-Darsteller, der mit Schauspielerin Pia Tillmann (39) verheiratet ist, betonte darüber hinaus, dass sein Vater trotz allem weiterhin Teil seines Lebens geblieben sei. "Ich werde dich niemals vergessen", versicherte Zico. Maurice war zu Lebzeiten ein gefeiertes Stürmertalent, dessen Karriere tragisch und abrupt endete. Als mögliche Ursache dafür, dass sein Wagen auf der A1 bei Remscheid von der Fahrbahn abkam und gegen einen Brückenpfeiler prallte, wurde überhöhte Geschwindigkeit angenommen. Die genauen Umstände konnten laut Spiegel allerdings nie vollständig aufgeklärt werden.

Collage: Instagram / zicoriccardo, Imago Collage: Zico Banach und sein Vater Maurice

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit seinem Sohn Pepe

