Geheimratsecken: Zico Banach teilt Grund für Gesichtstattoos

Zico Banach (34) sorgte jüngst mit frischer Tinte im Gesicht für Aufsehen: Der frühere Köln 50667-Star zeigte sich mit zwei neuen Schriftzügen, die sofort ins Auge springen. Über der Augenbraue steht nun "Faith", entlang von Stirn und Schläfe liest man "Ambition". Das Debüt des Looks passierte auf seinem Account, begleitet von einem kurzen Video, das rasch die Runde machte. Gegenüber Heute erklärte Zico, warum er den Schritt wagte – und wen er davor ins Boot holte: Ehefrau Pia Tillmann (40) war eingeweiht, wenn auch nicht sofort begeistert: "Das war die Idee, meine Geheimratsecken zu verdecken. Ich habe meine Haare transplantieren lassen, aber da ist nicht alles gemacht worden."

Die Reaktionen im Netz fielen heftig aus. Viele Fans schrieben entsetzt, der TV-Liebling habe sich sein "sympathisches Gesicht versaut". Zico nahm die Kritik gelassen und blieb im Gespräch ganz nüchtern: "Das muss man halt abkönnen. Die lassen ihre Rotze da, am Ende des Tages ist es Reichweite für mich. Mir ist es ganz egal." Die Schriftzüge seien vor allem ein praktischer Move. Weitere kleine Gesichtsdetails schloss er zwar nicht aus, konkrete Pläne hatte er jedoch vor allem für andere Flächen: "Auf den Beinen ist noch ein bisschen Platz."

Schon im Netz konterte Zico dem Hate mit klaren Worten. In einer früheren Instagram-Story hob der Realitystar hervor: "Wir müssen nicht alle derselben Meinung sein, aber es fehlt an Offenheit." Kritik sei für ihn okay, doch für abfällige Urteile habe er kein Verständnis. Die Schriftzüge seien für ihn sichtbare Wegweiser – Glaube und Ehrgeiz als persönliche Kompassnadel. Dass manche Fans von "Verunstaltung" sprechen, sieht der Influencer ganz anders: Für ihn bedeuten die Tattoos innere Stärke und Haltung.

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und ihr Mann Zico Banach, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Realitystar Zico Banach im August 2025

Anzeige