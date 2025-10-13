Darum ist Pia und Zico Banachs Beziehung so harmonisch

Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) haben bei einem Boxevent über das Geheimnis ihrer harmonischen Beziehung gesprochen. Im Rahmen von "The Ultimate Hype" verriet die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner auch in schwierigen Momenten stets an ihrer Liebe arbeiten. "Unser Geheimnis ist, dass wir uns, wenn wir uns streiten, richtig ekelhaft streiten, dann auch wieder toll versöhnen", erklärte Pia im Interview mit Promiflash. Zico ergänzte, dass gemeinsame Herausforderungen sie enger zusammengeschweißt haben: "Es fühlt sich teilweise schon wie zwei Ehen an."

Die beiden, die seit 2022 offiziell ein Paar sind, erzählten weiter, dass Kommunikation ein entscheidender Faktor in ihrer Partnerschaft sei. Für Zico ist es in der heutigen schnelllebigen Zeit besonders wichtig, nicht sofort aufzugeben: "Wir leben ja in einer sehr schnellen Welt, wo alles direkt weggeworfen wird. Aber wir haben in den letzten Jahren konsequent zusammengehalten und viele Probleme gemeinsam gelöst." Pia betonte, dass trotz der gelegentlich harten Auseinandersetzungen nie Zweifel an der Beziehung aufkommen, was sie besonders stolz macht.

Ihr erstes gemeinsames Kind, das sie im März letzten Jahres auf der Welt begrüßen durften, hat das Leben des Paares zusätzlich bereichert. Pia brachte zudem ihren Sohn Henry aus einer früheren Beziehung mit in die Partnerschaft. Die beiden schwärmen immer wieder davon, wie sehr sie das Familienleben genießen. Zico ließ zudem anklingen, dass er sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnte, vor allem wenn Pia sich ein kleines Mädchen wünscht.

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Oktober 2025

Instagram / piatillmann Realitystars Zico Banach und Pia Tillmann mit Henry und Pepe, Dezember 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025