Eheringe weg: Zico Banach wurde wohl betäubt und ausgeraubt

Reality-Star Zico Banach (34) ist in Münster Opfer eines Überfalls geworden. Während eines Wochenendbesuchs bei seiner Familie verabredete sich der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mit seiner besten Freundin zum Essen. Nach eigenen Angaben tranken sie ein paar Bier, maßlos sei jedoch nichts gelaufen. Nach dem Verabschieden seiner Freundin zum Taxi hat Zico keine Erinnerung mehr an die weiteren Ereignisse. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass sein Handy sowie zwei wertvolle Eheringe entwendet worden waren, wie seine Frau Pia Tillmann (39) ihren Fans auf Instagram berichtete.

Pia, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls bei einem Yoga-Retreat in Portugal befand, teilte ihre Sorge und Enttäuschung mit ihren Followern. Ihrer Ansicht nach wurde Zico möglicherweise ohne sein Wissen unter Drogen gesetzt. Der Reality-Star erstattete am Sonntag, den 12. Oktober, Anzeige und ließ Tests auf mögliche Substanzen durchführen. Die Polizei Münster bestätigte dies auf Anfrage von RTL. Besonders erschüttert zeigte sich Pia über den Verlust der beiden Eheringe, die für das Paar eine immense Bedeutung haben. "Das Handy ist mir scheißegal. Aber die Ringe nicht, vor allem weil mein Name drinsteht", erklärte sie in ihrer Story und bat die Community um Mithilfe.

Trotz des Schocks äußerte Pia ihre Erleichterung darüber, dass Zico körperlich unversehrt geblieben ist. In ihren Postings berichtete sie jedoch auch, wie sehr der Vorfall ihren Mann belastet, da es ein tiefgreifender Eingriff in seine Privatsphäre war. Sie wolle nun alles tun, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Pia und Zico, seit ihrer Hochzeit ein beliebtes Paar der Reality-Szene, haben sich stets offen gegenüber ihren Fans gezeigt und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Der aktuelle Vorfall hat allerdings nicht nur eine emotionale Wunde hinterlassen, sondern auch das Bedürfnis nach privater Sicherheit wieder verstärkt.

RTL II Zico Banach, "Köln 50667"-Star

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Oktober 2025

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025