"Passt": Fans feiern Bert Wollersheims neue Freundin Angel

Bert Wollersheim (75) hat vor Kurzem seine neue Partnerin Angel vorgestellt – und die kommt bei seinen Fans offenbar bestens an. Die 54-jährige Unternehmerin aus Westfalen unterstützte den Ex-Rotlichtkönig nach eigenen Angaben bereits während eines Klinikaufenthalts. Inzwischen gehen die beiden ganz offen mit ihrer Beziehung um und gaben der Lippischen Landes-Zeitung nun gemeinsam ein Interview. "Sie ist eine so schöne Frau. Ich werde nie müde, in ihr Gesicht zu schauen", schwärmt Bert.

Unter einem Ausschnitt des Interviews auf Instagram sammeln sich währenddessen zahlreiche positive Reaktionen. Viele Fans freuen sich über Berts neues Liebesglück und sind überzeugt, dass Angel besonders gut zu ihm passt. "Die Erste, die einen guten Eindruck macht und gut zu ihm passt", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Er scheint angekommen zu sein – vielleicht ist es diesmal tatsächlich seine erste große Liebe. Herzlichen Glückwunsch." Einige ziehen sogar Vergleiche zu Berts früheren Beziehungen: "Passt besser als alle Vorgängerinnen – top!"

Bert war insgesamt viermal verheiratet und ist offiziell noch mit seiner vierten Ehefrau Ginger Costello (40) verheiratet. Mit Angel scheint für ihn nun jedoch ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen zu haben, wie er kürzlich gegenüber Promiflash verriet. Auf die Frage, ob er sich eine weitere Hochzeit vorstellen könne, antwortete er ohne großes Zögern: "Klar, natürlich!" Bis dahin genießt das frisch verliebte Paar aber vor allem die gemeinsame Zeit. Gegenüber der Lippischen Landes-Zeitung bringt Bert die Begeisterung über seine Partnerin schließlich auf den Punkt: "Alle lieben Angel!"

Anzeige Anzeige

Imago Bert Wollersheim und Angel, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bert Wollersheim und seine neue Freundin Angel, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim im Juli 2025 in Hamburg