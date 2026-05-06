Skurril: Ginger Costello gab Berts Freundin diesen Tipp

Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen hat Ginger Costello (39) jetzt wieder für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Im Promiflash-Interview plauderte die Reality-Bekanntheit nicht nur über ihr aktuelles Leben, sondern auch über ihren Ex Bert Wollersheim (75) – und dessen neue Freundin, die in der Öffentlichkeit als "Angel" bekannt ist. Ginger verriet, dass sie Angel bereits kennengelernt hat und der Begegnung offenbar eine sehr direkte, von Frau zu Frau geführte Unterhaltung folgte.

Was Ginger der neuen Partnerin ihres Ex mit auf den Weg gegeben hat, ist mindestens ungewöhnlich – und ziemlich frivol. Denn der Tipp betrifft Berts Launen. "Ich habe ihr Tipps gegeben, wenn er den Kobold wieder rauslässt. Der Bert ist nämlich ab und zu [...] bösartig. Aber er ist halt der Koboldkönig", erzählte Ginger im Gespräch. Ihr Rat für solche Situationen? Ganz simpel: "Ich hab gesagt: 'Wenn er das macht, zeig ihm einfach deine T*tten und dann lacht er.'" Ein Busenblitzer soll demnach die beste Geheimwaffe gegen schlechte Stimmung des 75-Jährigen sein.

Ginger und Bert trennten sich im Frühjahr 2025 nach mehreren gemeinsamen Jahren. Trotz des Liebes-Aus blieben die beiden in engem Kontakt – von einem Rosenkrieg war also nie die Rede. Dass Ginger nun sogar seiner neuen Freundin Tipps zum Umgang mit ihm gibt, unterstreicht die entspannte Beziehung, die die beiden Ex-Liebenden offenbar miteinander pflegen. Ob Bert selbst den Tipp an seine neue Freundin für angebracht hält, bleibt jedoch fraglich.

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ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

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Imago Bert Wollersheim und seine neue Freundin Angel, April 2026

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Imago Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim im Juli 2025 in Hamburg