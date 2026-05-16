Nach vier Ehen: Will Bert Wollersheim seine Angel heiraten?

Bert Wollersheim (75) sorgt auf dem Bild-Renntag in Gelsenkirchen für Gesprächsstoff: Der Realitystar ist zwar offiziell noch mit seiner vierten Ehefrau Ginger Costello (39) verheiratet, schmiedet aber längst Zukunftspläne mit seiner Freundin Angel. Gegenüber Promiflash erklärt Bert, dass er sich mit seiner Partnerin sehr wohlfühlt und sein größter Wunsch derzeit ganz simpel sei: Er wolle einfach nur glücklich sein. Trotzdem bleibt eine Frage im Raum, die angesichts seiner Vorgeschichte viele interessiert: Wird sich der einstige Rotlichtkönig nach vier Ehen noch einmal vor den Traualtar trauen – und will er das mit Angel auch wirklich?

Im Gespräch mit Promiflash macht Bert deutlich, dass er der Ehe nach wie vor positiv gegenübersteht. Auf die Frage, ob er sich eine weitere Hochzeit vorstellen könne, antwortet er ohne großes Zögern: "Klar, natürlich!" Dass die Scheidung von Ginger theoretisch schnell gehen könnte, erwähnt er ebenso locker: Laut seinen Informationen sei der Papierkram für rund 300 Euro innerhalb einer Stunde erledigt. Konkrete Schritte plane er aber derzeit nicht, betont er. Solange es keinen Anlass gebe, sehe er keinen Grund, das Thema Scheidung aktiv anzugehen. Heiraten finde er zwar schön und könne sich eine Hochzeit mit Angel durchaus vorstellen, doch er wolle sich mit allem noch etwas Zeit lassen und nichts überstürzen.

Privat wirkt Bert an der Seite von Angel gelöst und zufrieden. Der TV-Star betont, dass seine aktuelle Beziehung nicht geplant gewesen sei und er sich eigentlich in einem erfüllten Single-Leben eingerichtet hatte, bevor er Angel kennenlernte. Inzwischen genießen die beiden ihren gemeinsamen Alltag und lernen sich immer besser kennen – ohne festen Zeitplan, was mögliche nächste Schritte angeht. Während Bert in der Vergangenheit mit seinen Beziehungen und Ehen regelmäßig für Schlagzeilen sorgte, präsentiert er sich nun deutlich ruhiger und konzentriert sich auf das Zusammensein mit seiner neuen Partnerin. Für ihn scheint im Moment vor allem wichtig zu sein, dass die Harmonie in der Beziehung stimmt und beide ihren Weg in ihrem eigenen Tempo gehen können.

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Imago Bert Wollersheim und seine neue Freundin Angel, April 2026

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IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025

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Getty Images Bert Wollersheim und Sophia Vegas beim Promiboxen 2012