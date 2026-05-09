"Blödsinn": Sex war nicht Trennungsgrund von Bert und Ginger

Bert Wollersheim (75) hat sich jetzt gegen Gerüchte gewehrt, wonach Probleme im Bett der Hauptgrund für seine Trennung von Ginger Costello (39) gewesen sein sollen. "Das ist ein Blödsinn, wer das verstreut hat", stellte der Realitystar gegenüber Promiflash klar. Stattdessen sei die Beziehung schlicht auseinandergelebt gewesen: Die Spannung sei weg gewesen, die Action raus. Hinzu kämen grundverschiedene Vorstellungen davon, wie man die Freizeit verbringt – ein Umstand, der die Lücke zwischen den beiden mit der Zeit immer größer werden ließ.

Als Beispiele nennt Bert konkrete Erlebnisse aus dem Alltag. So habe er Ginger einst auf ihren geliebten Wasserpark-Ausflug begleitet, dabei aber spätestens an der 14. Rutsche die Grenze seiner Begeisterung erreicht. "Bei der 14. Rutsche hab ich gedacht, ich verliere alle meine Implantate", schilderte er den Moment. Auch Gingers Vorliebe für ausgedehnte Strandspaziergänge von zehn Kilometern Länge teile er schlicht nicht. Das Ende sei dann aber kein Drama gewesen, sondern eine gemeinsame, friedliche Entscheidung: Beide seien gleichzeitig aufeinander zugegangen und hätten das Gespräch gesucht. "Dann haben wir gleichzeitig gesagt: 'Warum sollen wir uns nicht trennen?' Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich möchte, dass du dein Leben lebst. Du bist jung und leidenschaftlich", erklärte Bert. Auch der Gedanke, dass Ginger ihn eines Tages pflegen müsste, habe ihn bewogen. Für ihn sei die Trennung seine Art gewesen, ihr für sieben wunderbare Jahre zu danken.

Dass Gingers Sorgen rund um Berts Gesundheit in der Beziehung eine Rolle spielten, war bereits bekannt. Sie hatte in einem RTL-Interview offen zugegeben, manchmal Angst gehabt zu haben, dass ihm beim Sex etwas zustoßen könnte. Bert, der inzwischen glücklich mit seiner neuen Flamme Angel ist, blickt trotz allem dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück. Ginger sei genau wie eine frühere Partnerin zum richtigen Zeitpunkt in sein Leben getreten – nämlich in einer Phase, in der er wirtschaftlich auf dem Boden lag. "Ginger hat sich nie beschwert – das halte ich ihr zugute", betonte er. Mit einem Rat an alle richtet er sich sogar über die eigene Geschichte hinaus: "Wenn es abgelebt ist, trennt euch, Leute. Das Leben hat noch so viele spannende Momente bereit."

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IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025

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Imago Ex-Paar Bert Wollersheim und Ginger Costello im Mai 2025

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Imago Bert Wollersheim und Angel, April 2026