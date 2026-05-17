"Widerlich": Bert Wollersheim schießt gegen Star-Beziehungen

Beim Bild-Renntag spricht Bert Wollersheim (75) nun offen über sein Liebesleben und findet dabei klare Worte für so manche Star-Romanze. Im Gespräch mit Promiflash verrät der ehemalige Rotlicht-König jetzt, dass er mit seiner Freundin Angel zwar glücklich ist, aber dennoch noch nicht ans Zusammenziehen denkt. "Es ist ja noch eine Zeit des Kennenlernens", betont der 75-Jährige im Interview. Gleichzeitig grenzt sich Bert deutlich von Beziehungen ab, die seiner Meinung nach vor allem für öffentliche Aufmerksamkeit inszeniert werden. Von künstlich erzeugten Liebesdramen in der Promiwelt hält er nur wenig.

"Ich möchte niemals in meinem Leben – dafür achte und respektiere ich sie zu sehr – sagen: 'Das war jetzt nichts, wir trennen uns.' Das ist ja so üblich bei den Stars, die wollen ja nur mediale Aufmerksamkeit", wettert Bert gegenüber Promiflash. "Sind mit irgendeinem Fake zusammen, trennen sich dann wieder und das läuft so. Ekelhaft ist das, widerlich." Gleichzeitig stellt er klar, dass er sich so ein Verhalten für sich selbst nicht vorstellen könne, denn Angel sei ein viel zu "ehrenwerter" Mensch. Sollte die Beziehung eines Tages doch scheitern, sehe er die Verantwortung allein bei sich: "Weil ich fürchterlich bin. Aber sie nimmt mich so, wie ich bin", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Nach seinem Ehe-Aus mit Ginger Costello (39) scheint der ehemalige Rotlicht-König mit Angel nun sein Glück gefunden zu haben. Die beiden lernten sich über Instagram kennen, nachdem Angel ihm eine Nachricht geschickt hatte. Ihre erste persönliche Begegnung fand jedoch unter besonderen Umständen statt: Angel besuchte ihn damals in der Klinik, in der er wegen eines Verdachts auf Schlaganfall untersucht wurde, der sich glücklicherweise nicht bestätigte. Erst kürzlich machte Bert die Beziehung zu seiner neuen Liebe gegenüber der Bild-Zeitung offiziell und verriet: "Sie nimmt mich so, wie ich bin, und ist bereit für alles, was im Alter kommen kann. Das ist mein letzter Lebensabschnitt. Sie sagt: 'Ich bleibe bei dir. Es ist wunderschön.'"

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Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim, März 2025

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Imago Bert Wollersheim und Angel, April 2026

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Imago Bert Wollersheim beim Bild-Renntag, Mai 2026