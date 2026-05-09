"Könnte heulen": Bert Wollersheims Freundin fehlte auf Event

Eigentlich hätte Bert Wollersheim (75) beim Bild-Renntag gemeinsam mit seiner Freundin Angel auftreten sollen – doch der Realitystar erschien dort ganz allein. Der Grund: Angel war verhindert, denn die Frau an Berts Seite tritt mit Engelsflügeln auf und war mit ihrem Ensemble für ein Festival fest gebucht. Im Promiflash-Interview ließ Bert keinen Zweifel daran, wie sehr ihm ihre Abwesenheit zu schaffen machte.

"Sie ist leider heute nicht da, meine Angel. Weil sie ja die Performance mit den Engelsflügeln macht und ist zurzeit für ein Festival gebucht mit ihrem Ensemble. Ich könnte fast heulen, dass sie heute nicht dabei ist. Eigentlich habe ich keine Lust, hier zu sein, wir sind unzertrennlich", schwärmte er gegenüber Promiflash. Auf die Frage, wie viel Zeit die beiden miteinander verbringen, antwortete er: "Zumindest die Wochenenden, deshalb haben wir so viel Zeit dazwischen, um zu vermissen und die Entbehrung zu fühlen."

Bert und Angel sind noch nicht lange zusammen. Kennengelernt haben sie sich über Instagram, wo Angel ihm eine Nachricht in seine DMs schickte. Berts Spitzname für seine Liebste ist eine Hommage an ihre künstlerische Arbeit mit den Engelsflügeln – ihren richtigen Namen hält das Paar bislang bewusst geheim. Die Beziehung entwickelte sich schnell: Schon kurz nach dem Ehe-Aus mit Ginger Costello (39) hatte Angel Bert sogar in der Uniklinik Essen besucht, wo er wegen eines Schlaganfall-Verdachts – der sich letztlich nicht bestätigte – untersucht worden war.

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Imago Bert Wollersheim beim Bild Renntag 2026

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Imago Bert Wollersheim und seine neue Freundin Angel, April 2026

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