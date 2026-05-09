Anfänge mit Angel: Bert Wollersheim wollte Single bleiben

Bert Wollersheim (75) ist frisch verliebt – und das, obwohl er eigentlich gar keine neue Beziehung angestrebt hatte. Der ehemalige Rotlicht-König hat in einer Frau namens Angel sein neues Glück gefunden. Auf dem Bild-Renntag erzählt er gegenüber Promiflash, wie die Beziehung überhaupt zustande gekommen ist: "Ich komme aus einem glücklichen Single-Dasein und war eigentlich sehr zufrieden. Die Beziehung war nicht geplant. Dann haben wir uns über Instagram, Telefon und WhatsApp kennengelernt."

Besonders bemerkenswert findet Bert, wie schnell eine tiefe Vertrautheit zwischen den beiden entstanden ist. "Irgendwann – weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann. Diese Vertrautheit, die wir jetzt schon haben, dass wir voneinander so viel wissen und auch mögen. Das fängt ja mit gut riechen und Küssen an – da haben wir so viel Glück, dass das passt. Ich habe an ihr nichts auszusetzen", schwärmt der 75-Jährige gegenüber Promiflash.

Angels bürgerlicher Name ist bislang noch nicht öffentlich bekannt – das Paar hält dieses Detail bewusst zurück. Laut Bild lernten sich die beiden kurz nach dem Ende von Berts Ehe mit Ginger Costello (39) kennen. Damals hatte Angel ihm eine Nachricht in seinen Instagram-DMs geschickt, woraufhin er ihr seine Nummer gab. Ihr erstes Treffen fand unter ungewöhnlichen Umständen statt: Angel besuchte ihn in der Uniklinik in Essen, wo er wegen eines Verdachts auf Schlaganfall – der sich später nicht bestätigte – untersucht wurde.

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Imago Bert Wollersheim beim Bild-Renntag, Mai 2026

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Imago Bert Wollersheim und Angel, April 2026

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Imago Bert Wollersheim beim Bild-Renntag 2026