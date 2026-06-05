Schwangere Amira Aly zeigt ihren wachsenden Babybauch

Amira Aly (33) lässt ihre Fans auf Instagram an ihrem Familienurlaub in Österreich teilhaben – und zeigt dabei auch, wie sehr ihr Babybauch in den vergangenen Wochen gewachsen ist. Die Moderatorin und Influencerin postete jetzt eine Reihe von Fotos aus der Heimat, auf denen ihre Schwangerschaft immer deutlicher zu sehen ist. Auf den Bildern ist sie während ihres Urlaubs mit ihren beiden Söhnen und ihrem Partner Christian Düren (35) zu sehen, mit dem sie ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Der Abschied von der Heimat fiel dem Quartett schwer: "Bei uns ist heute leider Aufbruchsstimmung. Ich möchte nicht. Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause. Die haben gesagt, sie wollen für immer hier leben", erzählte Amira in ihrer Instagram-Story.

Auf den Urlaubsfotos, die sie unter dem Motto "Unsere Woche in der Heimat" teilte, ist der Babybauch unterschiedlich gut zu erkennen. Während ein schwarzer Badeanzug auf einem der ersten Bilder die Rundung noch etwas verbirgt, ist auf einer späteren Aufnahme, auf der die 33-Jährige seitlich fotografiert wurde, der Bauch deutlich sichtbar. Besonders ins Auge fällt ein Selfie aus dem Fitnessstudio: Amira trägt dort ein Crop-Top und macht mit einer vorgestreckten Hüfte die Wölbung noch besser sichtbar – Sport scheint ihr also auch in der Schwangerschaft noch keine Probleme zu bereiten, wie Bunte berichtet.

Amira und Christian sind seit 2023 ein Paar. Das Baby, das die beiden erwarten, ist ihr erstes gemeinsames Kind. Amira hat aus ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) bereits zwei Söhne. Die Österreicherin und Pocher hatten sich 2023 getrennt, nachdem sie rund vier Jahre verheiratet waren.

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Imago Amira Aly bei der Eröffnung der True Crime Ausstellung Serienkiller in Köln-Ehrenfeld, 07. Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly zeigt ihren Babybauch

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024